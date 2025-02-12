Американский лидер не считает, что членство Украины в Альянсе - это "практично".

Президент США Дональд Трамп поддержал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X. Так, говоря о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, американский президент заявил, что он "не против".

"Я не думаю, что это практично", – добавил Трамп.

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Он также сказал, что США продолжат оказывать помощь Украине, но в Вашингтоне хотят, чтобы она "была обезопасена".

Заявление Хегсета об Украине в НАТО

Глава Минобороны США Пит Хегсет во время заседания в формате "Рамштайн" 12 февраля заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным.

"Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий", – заявил он.

Кроме того, Хегсет говорит, что Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года".

Министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя слова главы Пентагона, отметил, что позиция Украины относительно членства в Североатлантическом Альянсе остается неизменной.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", – сказал он.

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