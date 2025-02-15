Главы МИД Германии и Британии оценили шансы Украины на вступление в НАТО

Бербок подтвердила, что путь Украины лежит в направлении Альянса.

Вступление Украины в НАТО в будущем является необратимым. Более того, это одна из самых дешевых и лучших гарантий безопасности для страны.

Об этом заявили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми во время Мюнхенской конференции.

"Мы вполне справедливо говорим, что для Украины необратим путь в НАТО. Это самый дешевый и лучший механизм для обеспечения мира не только в Европе, но и по всей Евроатлантике", - сказал Лемми.

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Бербок подтвердила, что путь Украины лежит в направлении Альянса.

"Для меня очень важно сказать сейчас, что это даже был бы самый дешевый вариант, если эта опция НАТО остается на столе. Ведь, как было сказано, если мы привлечем тысячи военных, это будет стоить огромных денег", - подчеркнула она.

Лемми добавил, что даже в случае прекращения огня в Украине российский диктатор Владимир Путин не собирается уходить. Он не исключает, что глава Кремля может попытаться начать новую войну в будущем.

"Мы встречаем этот вопрос вместе с США. В соответствующий момент мы начнем дискуссию о гарантиях безопасности", - сказал он.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что самый дешевый способ защитить Украину - принять ее в НАТО. Она напомнила, что союзники недостаточно делают для помощи Украине в войне.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал, что не откажется от переговоров по членству Украины в НАТО. Он упрекнул членов Альянса в том, что он идут на поводу у российского диктатора Владимира Путина.

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