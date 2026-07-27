Зеленский ответил, опасается ли нападения Ирана на Украину

Зеленский подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не открыть новый фронт.

Зеленский прокомментировал новые угрозы Тегерана из-за инцидента с их судном, и ответил, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на Украину.

В интервью журналисту Sky News он подчеркнул, что Иран уже давно напал на Украину, поставляя России "Шахеды", технологии их производства и другое вооружение.

"Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? Это были беспилотники-шахеды. Они поставили тысячи этих беспилотников в первый год войны. А затем предоставили лицензии. Что они сделали? Напали ли они на нас? Думаю, что да", – сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что нельзя допустить открыия нового фронта, однако нучно учитывать, что и Иран, и КНДР уже фактически участвуют в войне.

"Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честны: иранцы и северокорейцы уже напали на нас", - сказал Зеленский.

Он отметил, что надеется, что Иран не усилит атаки, но "нужно быть готовы ко всему".

"Мы не можем доверять этим людям, потому что в самом начале, без какой-либо эскалации с нашей стороны, иранцы поставляли оружие (России)", - отметил президент.

Конфликт Украины и Ирана

Ранее Иран обвинил Украину в нападении на одно из своих судов в Каспийском море. Иран заявил, что в результате атаки в Каспийском море произошел взрыв, в результате которого погиб один моряк, а другой получил ранения.

Тегеран назвал атаку на судно "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонных разговоров с главой внешней политики ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. заявил, что украинская атака на иранское торговое судно "не может остаться без ответа".

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