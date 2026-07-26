Иран обвинил Украину в атаке на коммерческое судно в Каспийском море

В Иране утверждают, что в результате украинской атаки один моряк погиб, а ещё один получил ранения.

Министерство иностранных дел Ирана в субботу выступило с осуждением, как утверждается, украинского нападения на иранское коммерческое судно. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Иране заявили, что в результате этой атаки погиб один моряк, еще один получил ранения.

Тегеран считает эту атаку "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, одновременно обвиняя Киев "в стремлении расширить войну" в Украине.

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Вместе с тем, как сообщило иранское государственное агентство IRNA, МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против того, что в Тегеране называют "враждебным и преступным" нападением.

При этом, как отмечает Reuters, иранское обвинение совпало с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев отметил: Россия передает Ирану спутниковые данные о наблюдениях на Ближнем Востоке, чтобы помочь нацелить иранские удары в регионе.

Ранее Зеленский заявил, что украинские силы в Каспийском море поразили российский военный корабль и суда, которые использовались для перевозки военных грузов, связанных с Ираном.

В ходе полномасштабной войны России против Украины Киев вынужден противодействовать дронам иранской разработки, запускаемым Москвой. Также Киев предложил экспертную помощь в вопросе перехвата дронов странам Ближнего Востока, подвергающимся ударам со стороны Ирана.

Украинские удары по теневому флоту РФ

Как сообщал УНИАН, 25 июля Зеленский сообщил, что Украина нанесла удар по российским кораблям в акватории Каспийского моря, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана.

Также СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Украину от атак на нероссийские суда в Черном море.

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