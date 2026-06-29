Одна из стран Европы после 16-летнего перерыва возобновит обязательный призыв в армию

Власти Сербии объявили о планах возобновить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет, продолжительность которой, как ожидается, составит 75 дней.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что страна введет "очень короткий" срок обязательной военной службы, начиная с марта следующего года, сообщает N1.

Издание сообщило, что, выступая на военном аэродроме Батайница недалеко от Белграда, Вучич отметил, что этому шагу будут предшествовать необходимые процедуры.

Отмечается, что ранее власти Сербии объявили о планах возобновить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет, продолжительность которой, как ожидается, составит 75 дней.

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В статье говорится, что Сербия официально перешла на профессиональную армию 1 января 2011 года, после вступления в силу решения парламента о приостановке обязательной военной службы.

"Регулярный призыв был заменен добровольной службой, а вооруженные силы укомплектовали профессиональными солдатами и офицерами", – сообщило издание.

Вучич выступил во время презентации военной техники и систем на военном аэродроме имени "полковника-пилота Миленко Павловича" в Батайнице. Представленные образцы вооружения и систем должны были принять участие в учениях с боевыми стрельбами на полигоне Пасулянские Ливады позже в тот же день.

Добавляется, что экспозиция включала самолеты и вертолеты ВВС Сербии, а также различные ракетные системы, управляемые бомбы и другое вооружение, в частности системы китайского, американского и российского происхождения.

Военная служба в Германии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп не исключил возвращения обязательной военной службы для мужчин в стране. Это может произойти в том случае, если добровольный набор в армию не позволит достичь запланированного увеличения численности Бундесвера. Как пишет The Telegraph, окончательное решение может быть принято уже в следующем году, после чего и произойдет возвращение военной службы. По его словам, оценить эффективность новой системы набора должны в первой половине 2027 года.

Также мы писали, что введение обязательных анкет и медицинских осмотров с 2026 года вызвало волну протестов в Германии. DW отмечает, что ситуация обострилась из-за обсуждения возможного нападения России на территорию НАТО. Это заставило многих юношей искать способы легально избежать службы. С 2026 года каждый юноша, которому исполняется 18 лет, обязан заполнить специальную анкету Бундесвера. В частности, в ней есть вопрос о заинтересованности в военной службе. Участнику опроса следует по 10-балльной шкале оценить свою готовность поступить на военную службу.

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