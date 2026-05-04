Австрия заявила о шпионаже в посольстве РФ и выслала сотрудников

Обнаруженные устройства могли передавать секретные сведения через спутниковую связь.

Австрия приняла решение выслать трёх сотрудников российского посольства в Вене по подозрению в шпионской деятельности. Поводом стало расследование, в ходе которого на территории дипмиссии обнаружили массивное оборудование, вероятно используемое для перехвата данных.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что использование дипломатического статуса для разведывательной деятельности является неприемлемым, пишет Thе Guardian.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – сказала она, отметив, что высланные сотрудники уже покинули страну.

По данным австрийской стороны, на здании посольства и прилегающей территории были установлены многочисленные антенны, которые образовывали так называемый "лес антенн".

Австрийская общественная телерадиокомпания ORF сообщала, что через эту инфраструктуру мог перехватываться трафик международных и национальных организаций, использующих спутниковую связь в Вене.

Власти Австрии подчёркивают, что страна давно сталкивается с проблемой разведывательной активности иностранных спецслужб. В Вене, где расположены многие международные организации, такие как ОПЕК, МАГАТЭ и ОБСЕ, действует большое количество аккредитованных дипломатов, часть из которых, по оценкам спецслужб, может быть связана с разведкой.

По данным бывшей австрийской службы внутренней безопасности, в городе с высоким дипломатическим статусом могут находиться тысячи сотрудников разведструктур под дипломатическим прикрытием.

Российская сторона отвергла обвинения, назвав решение Вены "необоснованным и политически мотивированным", и заявила о возможных ответных мерах.

Российский шпионаж в ЕС

Напомним, издание The New Yorker сообщало о том, что российская разведка вербует в интернете молодых людей в качестве "одноразовых агентов" для совершения шпионажа, поджогов и других преступлений по всей Европе. Цель состоит не столько в том, чтобы подорвать способность Запада помогать Украине, сколько в том, чтобы повлиять на общественное мнение о целесообразности помощи и ее стоимости.

Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Россия нацелена на всю Европу в плане шпионажа, саботажа и кибератак.

