Интересно узнать, для чего ставят дополнительные рельсы на мостах.

Абсолютное большинство людей ездили на поездах и прекрасно знают, как выглядят железнодорожные рельсы. Но мало кто в курсе, что на мостах они имеют довольно загадочную деталь. В материале расскажем, зачем нужны два дополнительных рельса на железнодорожных мостах.

Зачем на ЖД мостах двойные рельсы

Дело в том, что на переправах в середине колеи часто размещена дополнительная пара рельс. Можно подумать разное: строители их просто забыли убрать или они лежат там в качестве запасных. Но на самом деле все намного сложнее и серьезнее. Зачастую их можно считать бесполезными, пока не случится критическая ситуация, которую они должны "разрешить".

Если поезд сойдет с рельсов на простом участке дороги, то он будет определенное время скользить по колее и постепенно останавливаться. Но если это произойдет на железнодорожном мосту, то последствия будут катастрофическими: вагоны могут сломать его конструкцию и свалиться вниз.

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По этой причине инженерами была придумана особая защита, которую называют контррельсами. Они никак не влияют на движение поезда в обычных условиях. В случае схода состава его колеса начнут лететь по шпалам, а сам он будет двигаться в сторону, что критически опасно на мостах. В этот момент "на сцену выходят" контррельсы. Они размещены между собой в середине колеи ближе, чем находятся внутренние поверхности колес поезда. Именно по этой причине, если состав начал сходить, то гребни его колес будут упираться в охранные рельсы.

Вот для чего нужны рельсы такого типа: они не вернут поезд назад на пути, но при этом не дадут ему сильно сместиться в какую-то из сторон. Состав будет дальше двигаться по шпалам, но не слетит с путей, что даст машинисту шанс его постепенно остановить.

Интересно то, что контррельсы нужны только в аварийных ситуациях и поэтому очень редко подвергаются нагрузкам со стороны поездов. По этой причине железнодорожники зачастую в их качестве используют уже б/у рельсы, которые сняли с путей - они достаточно прочны для выполнения своей единственной задачи.

Также у этой конструкции есть характерная особенность: охранные рельсы устанавливают на 20-30 метров раньше начала моста и они постепенно сужаются, что делает это похожим по виду на своеобразную воронку. Если состав начнет сходить с рельсов прямо перед началом моста, то благодаря такой форме контррельсы будут направлять колеса поезда вдоль путей до того момента, как он выедет на саму переправу. Таким образом они минимизируют степень бокового смещения всего состава, помогая ему двигаться по мосту без риска падения вниз.

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