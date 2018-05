Шотландия остается в составе Великобритании: 55% проголосовали против независимости

Шотландия останется в составе Великобритании, избиратели решительно отвергли независимость, сообщает BBC.

Согласно окончательным результатам голосования в 32 областях, против независимости высказались 2 миллиона 1 тысяча 926 человек (55,3%), за независимость - 1 миллион 617 тысяч 989 шотландцев (44,7%). Явка составила 84,59%.

Напомним, премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд уже признал поражение после обнародования первых результатов референдума по независимости страны.

"Мне жаль, что результаты оказались именно такими, но мы принимаем демократический выбор шотландского народа. Я хочу отметить, что значительное количество людей проголосовало за независимость", - заявил лидер кампании по поддержке независимости Шотландии.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обещает Шотландии, которая по итогам референдума осталась в составе Великобритании, расширение полномочий.

Он отметил, что рассматривается предоставление больших полномочий Уэльсу, Англии и Северной Ирландии.

Как сообщал УНИАН, референдум о независимости Шотландии прошел 18 сентября. Избиратели должны были дать ответ на единственный вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?" Социологические опросы показывали, что за последние недели число готовых ответить "да" и "нет" почти сравнялось.

