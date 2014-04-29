Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц и двух банков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, сообщает ИТАР-ТАСС.

Канада, говорится в сообщении, ввела дополнительные экономические санкции против девяти российских должностных лиц и двух банков.

В список физических лиц, которым будет запрещен въезд в Канаду, вошли: Олег Белавинцев - полпред президента РФ в Крымском федеральном округе, Вячеслав Володин - первый замглавы администрации президента РФ, Дмитрий Козак - зампред главы правительства РФ, Евгений Муров - директор ФСО , депутаты Госдумы Алексей Пушков, Александр Бабаков и Владимир Жириновский, а также президент и председатель правления ОАО Банк "Северный морской путь" Аркадий и Борис Ротенберги.

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Экономические санкции, характер которых не уточняется, введены против "Экспобанка" и "РосЭнергоБанка".

"Наше правительство уже дало понять, что любые действия по дестабилизации ситуации в Украине будут иметь последствия", - заявил премьер-министр Канады, объявляя о введении новых санкций в отношении РФ.

"Пока Россия проявляет неуважение к суверенитету Украины, Канада вместе со своими союзниками будет продолжать оказывать давление на Россию, которое приведет к ее дальнейшей экономической и политической изоляции", - подчеркнул Харпер.