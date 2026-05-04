Фицо подтвердил визит в Москву, но на параде не появится

Фицо опроверг заявления Кремля и не примет участия в параде 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако не будет присутствовать на военном параде, посвященном Дню Победы.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, уточнив, что его визит не включает участие в официальных торжествах, передает SME.

Ранее в Кремле заявляли, что Фицо будет среди иностранных гостей парада 9 мая. Однако сам премьер опроверг эту информацию. По его словам, программа визита ограничится возложением цветов к памятнику Неизвестному солдату и короткой встречей с Путиным.

"Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии… и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не пойду ни на один военный парад", – заявил Фицо.

Премьер также прокомментировал критику со стороны европейских институтов в связи с его поездкой в Россию. Он подчеркнул, что не намерен менять свое решение:

"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести".

Поездка Фицо в Москву

Сообщается, что ряд стран, включая государства Балтии, отказались предоставить разрешение на пролет самолета словацкого премьера. Позже Чехия все же дала разрешение на транзит. Ранее аналогичная ситуация уже происходила: тогда маршрут рейса в Москву пролегал через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

В прошлом году Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными европейскими лидерами, посетившими Москву на уровне глав государств во время мероприятий 9 мая.

