Зиму не пережили 15% киевских ресторанов: эксперт рассказала, продолжатся ли закрытия

Некоторые заведения уже летом окажутся в новой зоне риска.

Количество ресторанных заведений, которые были вынуждены зимой прекратить свою деятельность из-за сложных условий, только в одном Киеве достигает 15%. Они не будут открываться снова с наступлением теплой погоды.

Те из ресторанов, кто пережил зиму, уже ощутили рост доходов и будут работать в более комфортных условиях до зимы. Хотя и среди них часть окажется летом в зоне риска, говорит в беседе с УНИАН соучредительница Национальной ресторанной ассоциации, ресторанный эксперт Ольга Насонова.

"Только в самом Киеве за зиму закрылось более 400 заведений. Это где-то 13-15%. Из них подавляющее большинство - это небольшие заведения, то есть кофейни, кафе, маленькие пекарни", - рассказала она.

Те заведения, которые не смогли себе позволить работать зимой на генераторах и закрылись, вышли с рынка окончательно. Аналитик пояснила:

"Они уже ушли. Я общалась с теми, кто закрылся. Обычно это те, кто закрылся с долгами. У них почти у всех долги - чтобы их не наращивать, приняли решение о закрытии. А открываться на фоне долгов, когда еще не отдали за прошлое - так никто не будет делать".

Отдельные столичные предприниматели были вынуждены закрыться из-за принуждения со стороны киевских властей.

"Определенная часть из них находилась в МАФах, которые снесли - то есть они закрылись принудительно, а не потому, что там было мало людей. Началась очередная борьба с МАФами. И сейчас продолжается это принудительное закрытие", - отметила Насонова.

Будут ли рестораны в Украине закрываться и дальше

Большинство заведений продолжит работать по крайней мере до следующей зимы, когда наступит очередной контрольный период переоценки рисков.

"Те, кто пережил эту зиму, - они уже будут работать. Судя по настроениям, в ближайшее время таких закрытий уже не будет. Будут смотреть перед зимой, будет также такой маркерный период. Когда станет понятно - будет свет или нет, каковы будут цены, продукты, курс гривны. Сейчас достаточно позитивное, насколько это возможно, время для ресторанов", - констатировала аналитик.

Но природа может сыграть злую шутку с "заключенными" в крупных торговых центрах заведениями - летом туда будут заходить значительно реже, и они могут закрыться. Насонова спрогнозировала:

"Довольно тяжело торговым центрам. Помимо того, что все должны выйти на тревогу, там есть специфика: в рабочие дни вообще нет людей. Выходные - нормально, вечером - да. А бывает и так, что первый чек появляется в заведении в будний день в пять вечера. А до этого - просто никого нет. Сейчас впереди лето, и ТРЦ вообще будут посещать реже. Люди будут стараться проводить время на природе. Все остальные заведения, особенно те, у которых есть летняя площадка, - у них все будет неплохо".

Несмотря на закрытие до 15% ресторанных заведений в столице, это далеко не самый худший результат, которого можно было ожидать. По предварительным прогнозам потери бизнеса могли достичь 20%.

Большой процент закрытий связан с действиями киевских властей против МАФов. Так, один из предпринимателей говорит, что владельцам законно построенных киосков в Киеве специально не продлевают лицензии, чтобы заработать деньги, а затем продают им кусок асфальта за сотни тысяч гривен.

