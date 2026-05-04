Обслуживала 'Северный поток-1': Германия передаст Украине газовую электростанцию

Её работу приостановили после прекращения поставок российского газа в Германию.

Германия в качестве гуманитарной помощи передаст Украине газовую электростанцию мощностью 84 МВт, которая обслуживала газопровод "Северный поток-1", сообщает немецкое издание Die Welt.

"В рамках гуманитарной помощи электростанция будет предоставлена украинскому оператору на условиях самовывоза", – заявила немецкая государственная энергетическая компания Sefe Securing Energy for Europe GmbH, которая является мажоритарным акционером владельца электростанции.

Электростанция ранее использовалась при закачке российского газа в немецкую сеть. Отмечается, что после прекращения поставок российского "голубого топлива" по газопроводу "Северный поток" эксплуатация электростанции стала нерентабельной, а покупателя найти не удалось.

Видео дня

Между тем решение о передаче электростанции Украине вызвало критику со стороны самой популярной в Германии партии – "Альтернатива для Германии", лидер которой Алиса Вайдель требовала прекратить оказание помощи Украине и настаивала на отмене санкций против РФ. Представитель партии Николаус Крамер назвал "абсурдной" передачу Украине "полностью функциональной установки комбинированного производства тепла и электроэнергии".

"Эта электростанция должна была служить энергетической безопасности нашей страны. Это удар по лицу для наших граждан", – отметил он

Газопровод "Северный поток-1"

Газопровод "Северный поток-1" был окончательно остановлен в конце августа 2022 года, а 26 сентября 2022 года он получил повреждения в результате взрывов. Германия проводит расследование в связи со взрывами. 15 января 2026 года немецкий Федеральный суд отклонил апелляцию украинского гражданина Сергея К., подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока". Судья отказался признать это событие частью законных оборонительных действий Сил обороны Украины.

В феврале немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что между представителями России и США ведутся секретные переговоры о возобновлении работы газопровода "Северный поток" под кураторством американских компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: