Нет ни одной армии в Европе, которая способна воевать так, как Украина, - Стубб

В Европе нет ни одной армии, которая способна вести войну так, как это делает Украина. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет "Укринформ".

"Нет ни одной армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, которая способна вести современную войну так, как это делает сейчас Украина", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

По словам Стубба, Европе нужно говорить не о том, чего Украина хочет от нее, а о том, как Украина может помочь Европе. Он подчеркнул, что Украина будет оставаться европейским государством даже после войны, а Россия останется самой большой угрозой безопасности Европы.

"Если бы у меня сегодня было только одно послание, то вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам стоит начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины... Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб отметил, что с самого начала был сторонником членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Он добавил, что сейчас у Европы есть примерно 2 млн военных, у Россия - 1,3 млн, а у Украины - 800 тысяч.

Во Франции выступила против "коротких путей" для вступления Украины в ЕС

Ранее французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что для вступления Украины в Европейский Союз не может быть никаких "кратчайших путей". Однако он отметил, что Париж поддерживает "постепенное сближение Украины с ЕС".

Аддад добавил, что интеграция в блок – это длительный процесс. Он напомнил, что для вступления в Евросоюз странам-кандидатам необходимо принять реформы, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти.

