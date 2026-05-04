Украинцы с временной защитой в Польше могут получить вид на жительство

В официальном заявлении сказано, что после его получения легальное пребывание иностранца будет заменено на разрешение на временное проживание сроком на 3 года.

Граждане Украины с номером PESEL UKR теперь могут подать заявку на получение трехлетнего вида на жительство. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев, пишет RMF24.

Вид на жительство CUKR могут получить граждане Украины и члены их семей.

Согласно положениям Управления, условия, которые кандидаты должны выполнить, следующие:

легально находиться в Польше в связи с использованием временной защиты;

иметь статус гражданина Украины по состоянию на 4 июня 2025 года;

иметь статус UKR на день подачи заявления на получение карты пребывания CUKR;

иметь статус гражданина Украины непрерывно в течение не менее 365 дней.

Как подать заявку

Заявление на получение карты пребывания можно подать только в электронном виде через портал Модуля управления делами. Иностранец получит запрос в воеводское управление на получение заполненной карты пребывания.

Гербовый сбор за подачу заявления составляет 340 злотых. Плата за выдачу карты пребывания составляет 100 злотых.

Что даст вид на жительство

Управление по делам иностранцев уверяет, что возможность получения вида на жительство для лиц, пользующихся временной защитой, с пометкой "ранее имел временную защиту", приносит ряд преимуществ.

"После получения карты пребывания CUKR текущее легальное пребывание иностранца будет преобразовано в разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это обеспечит полный доступ к рынку труда – без необходимости дополнительного разрешения на работу – и возможность вести бизнес в Польше на тех же условиях, что и граждане Польши", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что владельцы карты пребывания CUKR смогут пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми иностранцам с разрешением на временное проживание в Польше. Вместе с действительным проездным документом карта даст им право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Продолжительность пребывания в Польше на основании карты пребывания CUKR будет также учитываться в срок, необходимый для получения разрешения на долгосрочное пребывание в ЕС.

Кроме того, после получения карты пребывания CUKR гражданин утратит статус UKR и право на связанные с ним льготы, включая возможность бесплатного проживания и питания в центрах коллективного размещения.

Пребывание украинцев в ЕС

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз может отказаться от утвержденного в 2025 году плана не продлевать временную защиту для украинцев после марта 2027 года. Вместо этого в ЕС начали обсуждать, как его можно реформировать. В частности, рассматривается вариант сужения группы лиц, которые будут подпадать под защиту в зависимости от их отношения к мобилизации, а также региона Украины, из которого они прибыли.

Примечательно, что в июне 2025 года в Брюсселе объявили о том, что временную защиту для украинцев в ЕС больше не будут продлевать. Вместо этого им предлагается переходить на национальные виды на жительство на основе их работы, учебы и т. д.

