В Польше не исключают, что США перебросят к ним войска из Германии

Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о значительном увеличении американского контингента.

Американские войска, которые выводят из Германии, могут вскоре оказаться совсем рядом с Украиной. Об этом в эфире RMF24 рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

По его словам, польская сторона в настоящее время активно обсуждает с Соединенными Штатами вопрос усиления безопасности в регионе. Речь идет о значительном увеличении количества солдат армии США на польской территории.

Когда журналисты прямо спросили, планируют ли перебросить в Польшу именно те подразделения, которые покидают немецкие базы, польский чиновник решил сохранить интригу.

"Мы ведем переговоры с Пентагоном об увеличении американского военного присутствия в Польше. Это единственное, что я могу подтвердить. Решение о том, что будет с американскими военнослужащими... Я не хочу ни подтверждать, ни опровергать это сейчас. Сейчас не время для комментариев. Мы должны дождаться решения Пентагона", – сказал Залевский.

Европейская оборона меняется

Ранее УНИАН писал, что из-за серьезных споров между Дональдом Трампом и европейскими лидерами по поводу войны с Ираном, США решили вывести из Германии 5 тысяч своих военных. Пентагон официально подтвердил это сокращение контингента в стране-союзнице по НАТО.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на планы США. Он заявил, что это решение было ожидаемым и не является неожиданностью для Берлина. Подытожив, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и меньше полагаться на Штаты.

