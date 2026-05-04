Остапчук с семьей покидает Украину: жена шоумена сделала новое заявление

Ведущий с супругой и сыном переезжает жить в Канаду.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер Катерина Остапчук (ранее - Полтавская) назвала дату переезда их семьи в Канаду.

"30 мая я уже уезжаю из Украины. 31 мая Вова ведет свадьбу в Риме, и оттуда мы в Канаду. Поэтому осталось 27 дней, чтобы закрыть все вопросы. Для знакомых: кто хочет встретиться, пишите", - отметила Катерина в своем Instagram в stories.

Напомним, как писал УНИАН, в апреле 2026 года стало известно, что семья Остапчуков покидает Украину. По словам Катерины, они с мужем решили эмигрировать в Канаду ради сына Тимофея.

"Как вы знаете (или нет), мой муж – резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем любим Украину и Киев, но нужно думать не только о себе, но и о Тимофее", - писала тогда блогер.

Позже она подробнее объясняла причины их решения о переезде:

"В Канаде у нас есть документы (Вова - резидент, у меня work permit), там старшие дети, мы знаем язык (Вова вообще как носитель), там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться. Вова защитил свои дипломы там, имеет магистерскую степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение. Мы не сбегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем".

