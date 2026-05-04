'Нет оснований делать дешевые жесты': Фицо сделал заявление после переговоров с Зеленским

Словакия не будет поддерживать выделение кредитов на военные нужды Украины и не будет предоставлять оружие бесплатно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что имеет диаметрально противоположные взгляды с украинским президентом Владимиром Зеленским на такие вопросы, как война, нефть, кредиты и оружие.

Об этом сообщает издание Dennik N. "Мне кажется, что Зеленский был достаточно гибким. Мы попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет оснований делать дешевые жесты", - подчеркнул Фицо на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Ранее, 2 мая, Фицо после телефонного разговора с Зеленским заявил, что поехал бы в Киев.

Примечательно, что ранее Фицо всячески избегал возможности приезда в Киев. Теперь он говорит, что не настаивает на том, где должны проходить переговоры.

"Совместные правительственные переговоры пройдут в Братиславе или Киеве", – сказал Фицо.

Он добавил, что обе страны уже пробовали применять такой совместный формат для переговоров:

"Если бы я больше общался с Зеленским, мы бы выяснили, что у нас диаметрально противоположные взгляды. У меня другое мнение о войне, нефти, о том, следует ли им предоставлять кредиты".

В то же время, как отметил Фицо, с другой стороны, Словакия и Украина являются соседними странами, и поэтому "нам нужно работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой".

"Остается правдой то, что Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может купить его", – заявил Фицо.

Встреча Зеленского и Фицо

Как сообщал УНИАН, украинский президент встретился с Фицо в Ереване. После чего Зеленский заявил, что Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией. Команды обеих стран будут работать над графиком визитов.

По словам Зеленского, Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути.

