После ссоры Мерца и Трампа у Германии и Европы назревает ряд проблем, - WSJ

На их фоне меркнет даже вывод американских войск.

раскол, который продолжает усугубляться, грозит поставить экономику и безопасность Европы в крайне уязвимое положение. Как пишет The Wall Street Journal, решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на европейские автомобили, а также его разворот в отношении планов по размещению ракет дальнего действия в Германии, равно как экономические и военные последствия войны в Иране окажут серьезное влияние на регион.

"Все это имеет большее значение, чем символическое сокращение численности американских войск в Европе на 5 тысяч человек. Так же, как и быстрое истощение арсеналов США из-за растраты ресурсов в войне с Ираном", – сказал Торстен Беннер, директор Института глобальной публичной политики.

Издание отметило, что именно Германия является "нервным центром" 85-тысячного контингента американских войск в Европе, где расположена плотная сеть военных баз США. Обширная авиабаза Рамштайн на юге Германии является ключевым логистическим центром для военных операций США в Афганистане, Ираке, Иране.

Объявленный вывод войск составит около 14 процентов от примерно 36 000 военнослужащих, находящихся в настоящее время в Германии. Отмечается, что это ненамного больше "обычных колебаний численности" и гораздо меньше, чем сокращение на 12 000 человек, которое Трамп пытался осуществить в свой первый срок. Большинство этих военнослужащих участвуют в военных операциях США по всему миру и не находятся там для защиты Германии в случае нападения.

США снимают ракетный зонтик

Большую озабоченность, пишет издание, вызывает новость о том, что США решили не размещать в Германии батальон для управления крылатыми ракетами Tomahawk и гиперзвуковыми ракетами "Дарк Игл". Это должно было произойти в рамках соглашения 2024 года, когда администрация Байдена старалась удержать Россию от нападения на НАТО после полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Нико Ланге, директора Немецкого института анализа рисков и международной безопасности, подобное решение администрации Трампа было ожидаемо, но это вызывает опасение, поскольку на данном этапе "никто в Европе не обладает именно такими возможностями".

Подобные решения, сказал журналистам генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис, "повлияют на сдерживающий потенциал НАТО". Он добавил, что это также скажется на способности США оперативно реагировать на потенциальный конфликт в Европе или прилегающих регионах. А по словам премьер-министра Польши Дональда Туска такая дезинтеграция НАТО несет угрозу Европе.

Также отказ от отправки батальона является дополнительным сигналом о разрядке в отношениях Трампа и Путина. "Это следует за приостановкой нефтяных санкций против России после того, как Иран закрыл Ормузский пролив. Европейские лидеры считают, что эти шаги подрывают усилия по достижению перемирия между Украиной и Россией", - пишут авторы.

Перевооружение Германии

Тем временем Германия наращивает военные расходы и ускоряет закупки с целью стать крупнейшей в Европе конвенциональной военной силой к 2029 году. Она также заключила соглашение с Францией о дополнении ядерного зонтика США. Военные аналитики отмечают, что Берлин находится на пути к уменьшению своей зависимости от военной защиты США, а "конфликт между Мерцем и Трампом стал полезным напоминанием о срочности этих усилий".

При этом стремительное истощение арсенала США в ходе их наступления на Иран поставило Европу перед дилеммой: перевооружение проходит медленно, зависит от закупок у Америки и поэтому приводит к усилению угрозы безопасности для Европы.

Экономическая подножка

Второй большой блок проблем Германии связан с экономическими трудностями. Издание пишет, что ряд мер Трампа подорвали способность Германии поддерживать инвестиции в оборону на высоком уровне.

"Немецкий экспорт в США – важнейший источник дохода, компенсирующий долгосрочную потерю доли рынка в Китае – резко сократился с тех пор, как Трамп в прошлом году начал торговую войну с Европой. Торговое соглашение между ЕС и США, заключенное прошлым летом, принесло мало облегчения многим немецким производителям, поскольку отдельные пошлины США на сталь и алюминий ударили по их продукции", - говорится в статье.

Также резкий скачок цен на энергоносители после нападения на Иран разрушил ожидания от того, что отдельная инвестиционная кампания в сферу общественной инфраструктуры поддержат рост расходов на оборону.

Но правительство снизило прогноз роста на этот год, а деловая уверенность в этом месяце упала до шестилетнего минимума. "Объявление Трампа на этой неделе о повышении пошлин на европейские автомобили с 15% до 25% еще больше усугубит бремя для давно страдающей флагманской отрасли Германии", - пишут авторы.

Также отмечается, что продолжающийся экономический спад в Германии также сужает политическое пространство для маневров Мерца внутри страны, поскольку он и без того уже стал одним из самых непопулярных канцлеров в послевоенной истории.

Отказ от размещения ракет США в Европе - что известно

Напомним, что в пятницу Пентагон объявил о решении вывести часть войск и не рамещать ракеты в Европе. Палнировалось развертывание батальона дальнобойной артиллерии уже в 2026 году.

Европа планирует самостоятельно разрабатывать ракеты большой дальности, хотя перед десятилетиями полагалась в этом на США. Теперь в ЕС возникают опасения в связи с тем, что они не успеют разработать собственное оружие до того момента, как США окончательно выведут войска. При этом Пентагон не предоставил НАТО запланированного графика вывода.

