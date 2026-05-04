Дизель за месяц подорожал более чем на 2 гривны: сколько стоит топливо на АЗС

Средние цены на топливо на АЗС по итогам апреля выросли. По данным мониторинга издания "Нафторинок", за прошлый месяц средняя цена на дизельное топливо выросла более чем на 2 гривны, превысив 87 грн/л. Автогаз подорожал на 1,65 грн за литр.
Средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 0,59 грн/л – до 72,08 грн/л. При этом премиальный А-95, в среднем, подешевел на 6 копеек – до 74,47 грн/л.
Сети WOG, ОККО и SOCAR повышали цены на бензин и дизель практически одинаково. Бензин (95-й и 95-й премиум) у них подорожал на 0,91 грн/л, а дизель – на 1,91–1,92 грн/л.
Больше всего подорожал дизель на заправках сети BVS. Средняя цена здесь выросла на 4,91 грн/л.
В то же время некоторые сети в апреле снизили стоимость бензина. Например, стоимость премиального 95-го бензина на заправках государственной UKRNAFTA в среднем снизилась на 2,09 грн/л. А сети KLO и Parallel снизили цены на бензин на 1-1,09 грн/л.
Наибольший скачок стоимости газа, по итогам апреля, зафиксирован в сетях UPG (+2,40 грн/л) и Parallel (+2,36 грн/л). Меньше всего автогаз подорожал на государственной UKRNAFTA – на 0,91 грн/л.
Как сообщал УНИАН, средние цены на премиальный 95-й бензин на АЗС в последний день апреля несколько снизились, несмотря на рост мировых цен на нефть и котировок газойля. В то же время средняя стоимость дизельного топлива не изменилась.
Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отмечает, что после подорожания дизельного топлива на выходных существенных изменений в ценах на бензин и дизель ожидать не стоит. По его словам, все будет зависеть от точечных решений "Укрнафты", ОККО, WOG и ситуации на Ближнем Востоке.