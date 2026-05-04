Противостояние Трампа с Европой несет дополнительные риски для Украины, - Time

Следующим шагом после вывода войск может быть сокращение поставок оружия, в том числе ракет для ПВО.

Заявление администрации американского президента Дональда Трампа о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии может быть лишь началом гораздо более масштабного вывода войск из Европы и сокращения поставок оружия, пишет Time.

Президент Трамп уже заявил, что вывод американских войск из Европы будет продолжаться. Это будет означать "резкое сокращение участия США в обеспечении безопасности в Европе". Издание напомнило, что Трамп годами угрожал сократить численность американских войск в Германии. В свой первый срок он заявил, что уменьшит их на 9500 человек. Но не успел это осуществить до вступления в должность президента Джо Байдена.

При этом сокращение численности войск коснется не только Германии. В других странах Европы также действуют десятки тысяч военнослужащих. Многие из них были дислоцированы в Европу после полномасштабного вторжения России в Украину. Именно эти войска могут следующими покинуть регион.

В частности, Трамп пригрозил, что "вероятно" выведет войска и из Испании, и из Италии, поскольку его отношения с лидерами этих стран продолжают ухудшаться. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес вступил в конфликт с Трампом после того, как назвал удары США и Израиля по Ирану "незаконными" и отказал США в доступе к объединенным военным базам Испании для продолжения наступления. Италия же отказала американским военным самолетам в использовании сицилийской авиабазы, сославшись на то, что американские военные не запросили предварительного разрешения.

Второй шаг Трампа

Одновременно с сокращением численности войск Пентагон предупредил союзников по НАТО в Европе о возможных задержках в поставках оружия, поскольку "США работают над пополнением собственных запасов вооружений, использованных во время войны с Ираном".

По данным журналистов, Великобритания, Польша и Литва входят в число стран, ожидающих задержек. Также задержки с поставками усиливают опасения по поводу нехватки ракет для американских систем ППО в Украине.

"Украина уже столкнулась с нехваткой американских зенитных ракетных комплексов Patriot, стоимость которых достигает 4 миллиона долларов за еденицу. Эти боеприпасы используются для перехвата баллистических ракет и беспилотников", - напомнило издание, добавив, что новые задержки с поставками оружия также затронут боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS и NASAMS.

Авторы также напомнили слова комиссара Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андриуса Кубилиуса о том, что перспективы для Украины "критические", и отметил, что ЕС необходимо "в срочном и очень быстром порядке наладить производство ракет".

Напомним, что помимо вывода войск уже на данном этапе существуют более значимые последствия для Германии, связанные с дистанцированием США. В частности, США не будут разворачивать в Германии батальон ракетный войск, оснащенный ракетами дальнего радиуса действия. Помимо того, введение торговых пошлин на немецкую автомобильную продукцию ослабляет экономику Германии и подрывает ее стремление быстрыми темпами перевооружать армию.

Тем временем Великобритания проводит политику сближения с Европой, углубляя экономические отношения. Также Великобритания присоединяется к схеме кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро

