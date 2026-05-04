Самая прибыльная страховая компания Украины перейдет полякам: заключена масштабная сделка

Польская группа PZU заключила соглашение о приобретении 100% акций MetLife Ukraine, украинской компании по страхованию жизни с долей рынка около 50%.

Как отметили в PZU, это соглашение укрепляет позиции группы в Центральной и Восточной Европе и расширяет масштабы ее деятельности в сегменте страхования жизни.

"Приобретение MetLife Ukraine является важным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии развития сильной международной страховой и финансовой группы в Центральной и Восточной Европе. Мы инвестируем в лидера рынка с опытной командой и устойчивой бизнес-моделью, которая укрепляет наше присутствие в Украине", – рассказал генеральный директор PZU Богдан Бенчак.

Отмечается, что MetLife Ukraine – крупнейшая компания по страхованию жизни в Украине, обслуживающая около 900 000 клиентов. Ее деятельность основана на диверсифицированной модели дистрибуции, включая брокеров, партнерство с ведущими банками и профессиональную сеть агентов.

Также в компании подчеркнули, что украинский рынок страхования жизни остается относительно ненасыщенным по сравнению с другими странами региона, что создает возможности для дальнейшего расширения.

"Макроэкономические данные свидетельствуют о высокой устойчивости украинской экономики, постепенной стабилизации инфляции и перспективе умеренного роста ВВП в среднесрочной перспективе", – добавили в PZU.

MetLife Украина – это дочерняя структура международной страховой корпорации MetLife, которая занимается страхованием жизни, здоровья и накопительными программами. Компания работает в Украине с 2002 года и специализируется на страховании жизни и здоровья, а также на накопительных и пенсионных программах для физических лиц и бизнеса. Глобально MetLife работает более чем в 40 странах.

В конце 2025 года стало известно, что украинцы со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны могут вернуть средства за страхование авто онлайн. 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину – государство.

В государственном приложении "Дія" планируют запустить онлайн-оформление "Европротокола" без вызова полиции. Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала: если оба участника аварии имеют обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, то сообщение о ДТП можно будет подать в несколько кликов без участия полиции.

