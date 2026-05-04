Авиакомпании массово отменяют рейсы: рынок потерял миллионы мест из-за топливного кризиса

Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо и парализовала международное авиасообщение между Европой и Азией.

Мировые авиакомпании вынуждены сокращать свое расписание в мае. Только за последние две недели с рынка исчезло около 2 млн пассажирских мест из-за опасений по поводу отсутствия авиационного топлива в ближайшие недели, пишет The Financial Times.

По данным аналитической компании Cirium, тысячи рейсов были отменены, а часть маршрутов переведена на меньшие или более экономичные самолеты, чтобы сэкономить топливо на фоне риска перебоев с поставками.

Отмечается, что с начала войны между Ираном и Израилем в конце февраля цены на авиационное топливо удвоились. Это заставило авиакомпании повысить стоимость билетов, тогда как закрытие аэропортов в странах Персидского залива, которые обеспечивали примерно треть европейско-азиатских маршрутов, фактически дестабилизировало глобальные путешествия.

Авиаперевозчики из региона Персидского залива, включая Emirates, Etihad и Qatar Airways, которые до сих пор восстанавливают работу после первых недель конфликта, существенно пересмотрели свои расписания на май, в частности сократив количество рейсов. Общее количество доступных мест в мае упало со 132 млн до 130 млн.

Сокращение или перераспределение мощностей также коснулось международных перевозчиков, от British Airways и United до China Air и японской ANA. Компании перестраивают сети, пытаясь уменьшить "узкие места" в мировых перевозках.

"Ни одна европейская авиакомпания не полетит в Азию, чтобы удовлетворить спрос со стороны Персидского залива, а затем остаться без топлива для возвращения. Цены на авиационное топливо всегда были нестабильными, но я не думаю, что при моей жизни когда-либо возникал вопрос дефицита", – отметил авиационный аналитик Джон Стрикленд.

В авиакомпании Air France сообщили, что получили просьбу не включать дополнительные рейсы в Сингапур и токийский аэропорт "Ханэда", поскольку крупные азиатские хабы пытаются ограничить потребление авиационного топлива.

Японские авиакомпании, несмотря на выгоду от роста спроса из Европы, также предупредили о резком росте расходов. Перевозчик ANA ожидает дополнительных расходов около 650 млн фунтов стерлингов (около 810 млн долларов) до марта следующего года, а Japan Air прогнозирует падение прибыли на одну пятую из-за более высоких расходов.

Американская Delta Air Lines сократила 3,5% своей сети во втором квартале, чтобы сэкономить топливо.

Немецкая Lufthansa за последние месяцы понесла наибольшее количество отмененных рейсов, сократив около 20 тыс. между маем и октябрем, поскольку они стали убыточными из-за высоких затрат на топливо.

Турецкие авиалинии, которые аналитики считают потенциальным бенефициаром долгосрочных изменений в Персидском заливе, за последние две недели сократили наибольшее количество мест среди всех перевозчиков. Компания предупреждала о влиянии ограничений на топливо, несмотря на стабильную работу стамбульского хаба. Компания Air China заняла второе место по количеству отмененных рейсов.

Как сообщалось, на фоне кризиса в энергетике бюджетная американская компания Spirit Airlines прекращает свою деятельность, отменяя тысячи запланированных рейсов и сокращая сотрудников.

Ранее сообщалось, что небольшие аэропорты Европы, которые зависят от колебаний спроса на авиаперевозки, также столкнулись с проблемами. В частности, авиаперевозчики сокращают рейсы из-за роста стоимости топлива. В первую очередь это касается региональных рейсов.

