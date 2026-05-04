Дроны уничтожили два резервуара на НПС в Нижегородской области: появились спутниковые снимки

В результате атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ были уничтожены два резервуара объемом по 50 000 кубических метров. Спутниковые снимки опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint.

Отмечается, что дроны атаковали станцию 23 апреля. На спутниковых снимках зафиксировано уничтожение двух резервуаров, а также повреждение фильтрационного оборудования и, вероятно, складских помещений.

Как пишет Militarnyi, этот объект принадлежит АО "Транснефть – Верхняя Волга". Поражение этих узлов напрямую влияет на процессы подготовки нефтепродуктов к дальнейшей транспортировке по магистральным сетям.

В издании отметили, что нефтеперекачивающая станция "Горький" выполняет функции как главной, так и промежуточной станции, обеспечивая прокачку нефти из Западной Сибири по магистральным трубопроводам к крупным нефтеперерабатывающим предприятиям в центральных областях России и на экспорт.

Удар по НПС "Горький" - что известно

Напомним, что ранее источники УНИАН в СБУ сообщили, что в ночь на 23 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ.

По предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Источники рассказали, что НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга". Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут – Горький – Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

