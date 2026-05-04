Жителей Москвы предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS 9 мая

Россиянам рекомендуется использовать Wi-Fi для доступа в Интернет.

Российские операторы мобильной связи начали предупреждать жителей Москвы об ограничениях мобильного интернета и СМС 9 мая. Об этом пишет "Новая газета".

Отмечается, что операторы мобильной связи рассылают жителям Москвы сообщения о "временных ограничениях" в работе мобильного интернета и смс-сообщений с 5 по 9 мая. Такие сообщения получили абоненты "Билайна", информацию подтвердил журналистам сам оператор.

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в Интернет", – отметили в "Билайне".

В Москве уже не в первый раз отключают интернет перед парадом, связь пропадала и в прошлом году. Тогда Роскомнадзор обнаружил, что проблемы с мобильной связью не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, в Кремле решили минимизировать масштаб празднования Дня Победы в Москве, отказавшись от проезда военной техники.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что главной причиной такого решения стала якобы угроза со стороны Украины. По его мнению, сейчас принимаются усиленные меры безопасности, чтобы избежать инцидентов во время официальных мероприятий.

Помимо "безопасностных" вопросов, в Кремле нашли еще одно оправдание – отсутствие юбилейной даты. Песков призвал не сравнивать мероприятие этого года с прошлогодним, поскольку то якобы имело особый статус.

