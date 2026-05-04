Как мыть листовую зелень: эксперты по продуктам назвали главные правила

Казалось бы - нет ничего проще, чем помыть зелень, однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Эксперты поделились целым набором правил, как хранить, мыть и сушить листовую зелень.

Когда речь заходит о зелени, подготовка к приготовлению и употреблению - это целое дело.

Это потому, что текстура листьев создает идеальные условия для скопления грязи и песка, не говоря уже о микробах, бактериях и пестицидах, пишет Marthastewart. Эксперты по пищевым продуктам рассказали о лучшем способе мытья и хранения листовой зелени для безопасного употребления.

Почему важно правильно мыть листовую зелень

Правильная очистка листовой зелени, такой как капуста кале, шпинат, мангольд, имеет решающее значение, поскольку избыточная влага, грязь и песок легко могут застревать в мелких складках листьев шпината и кудрявой капусты кале.

Видео дня

Что нужно знать об очистке и хранении листовой зелени

Листовая зелень, по словам экспертов, требует тщательного мытья перед употреблением. Кроме того, поскольку эта листовая зелень часто употребляется в пищу без термообработки, крайне важно тщательно мыть руки и хранить сырое мясо отдельно от нее, посоветовала директор Альянса по борьбе с пищевыми отравлениями Ванесса Коффман.

"Если с листовой зеленью обращаться неправильно, например, оставлять в теплом помещении или багажнике автомобиля, бактерии могут быстро размножиться", - сказала она.

Когда мыть листовую зелень

Эксперты не рекомендуют мыть листовую зелень перед хранением. Коффман объяснила, что такое мытье может ухудшить качество и сократить срок годности продукта. "Влага способствует росту бактерий, что может привести к более быстрой порче зелени или сделать ее небезопасной для употребления, поскольку позволяет патогенам размножаться", - подчеркнула она.

Как хранить листовую зелень

Дарин Детвайлер, профессор кафедры безопасности пищевых продуктов в Северо-восточном университете рекомендовал хранить листовую зелень в холодильнике (при температуре не выше 4°C) в чистом контейнере, выстланном сухими бумажными полотенцами, чтобы впитывать влагу. Если бумажные полотенца станут влажными, замените их новыми. Для сохранения наилучшего качества и безопасности, по словам Детвилера, съешьте листовую зелень за 3-5 дней после покупки.

Как мыть листовую зелень

Для многих видов зелени хватит промыть ее под прохладной проточной водой, сказал Детвилер. С листовой зеленью со сложной текстурой, например, с кудрявой или тосканской капустой или шпинатом, процесс может быть немного сложнее. Он рекомендовал разделить и тщательно промыть каждый лист, чтобы удалить грязь и микробы, а затем тщательно высушить зелень.

Оливия Рожковски, шеф-повар и преподаватель кулинарного искусства в Институте кулинарного образования, предложила немного другой подход:

"Темные листовые овощи, такие как капуста кале или листовая капуста, лучше предварительно промыть перед нарезкой, а затем промыть еще раз после нарезки".

Более нежные листовые овощи, такие как шпинат, следует сначала нарезать (используя острый нож, чтобы минимизировать повреждения), а затем ненадолго и осторожно погрузить в воду для очистки. Сушка также очень важна, так как избыток влаги может привести к быстрому завяливанию этих более нежных овощей.

Другие новости о продуктах

Ранее фермер из Британии дал совет, где надо хранить яйца - в холодильнике или шкафу. Он отметил, что из-за неправильного хранения может испортиться белок.

Также эксперты рассказывали, как правильно хранить муку, чтобы она не портилась. Они назвали всего три правила.

Вас также могут заинтересовать новости: