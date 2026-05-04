Трамп может пойти на сближение с Россией, но далеко зайти не сможет, - историк

Грицак отмечает, что Трамп хочет быть похожим на Путина, ведь его привлекает такой образ.

Президент США Дональд Трамп может пойти на определенное сближение с Россией, но далеко зайти не сможет. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Ярослав Грицак, профессор Украинского католического университета, историк и общественный интеллектуал.

Отвечая на вопрос, что делать Украине, если США пойдут на сближение с Россией, что выльется в полноценное восстановление дипломатических отношений, снятие санкций и экономическое сотрудничество, он высказал мнение, что этот сценарий маловероятен.

"Трамп может пойти на определенное сближение, но далеко зайти не сможет. Начнем с самого простого: настроения американцев достаточно антироссийские, причем это касается сторонников обеих партий. И Трамп не настолько силен, давайте дождемся промежуточных выборов", – сказал профессор.

Кроме того, подчеркнул он, США ничего не получат от России взамен, и каким бы ни был торг, Россия "воспримет этот разворот как подарок и ничего за это не отдаст".

"То есть я считаю, что все эти страхи относительно США и России в значительной степени преувеличены, мы сами себя пугаем. Да, Трамп хочет быть похожим на Путина, потому что его привлекает такой образ. Но думаю, что все-таки Трамп все время удивляет и самого Путина", – отметил Грицак.

Он добавил, что так же, как украинцы разочарованы президентом США, так же и россияне им разочарованы – они ждали больших перемен в пользу России, а этого не произошло. Да, Трамп и впредь сознательно будет "сеять хаос и неопределенность своих поступков".

"Его стратегия понятна: когда ты сеешь хаос, а сам понимаешь, чего хочешь, то твой оппонент дезориентирован и у тебя есть в этом преимущество. Возможно, это хорошо работает в бизнесе, но не с Путиным – от своих целей он не откажется", – сказал историк.

Трамп и НАТО

Также на вопрос об острой риторике Трампа в отношении Европейского Союза и НАТО он заметил, что для президента США Запад и Европейский союз – это то же самое, что американские демократы.

"Тот же язык, та же политика, то же поведение. Для него это враг, причем, возможно, даже сильнее, чем Китай или даже Россия. Он считает, что именно ЕС ведет Запад не в ту сторону. Либерализм, терпимость к ЛГБТ, все эти вещи – окружение Трампа хочет с этим покончить, на этой волне они и пришли к власти", – подчеркнул эксперт.

Да, для американского президента Европейский союз – это продолжение Демократической партии в Америке, и отсюда его отношение к Европе.

В то же время Грицак отметил, что если США выйдут из НАТО, тогда это будет не "альянс обороны", а "альянс выживания". "Но я считаю, что выход Трампа из НАТО маловероятен, потому что если бы он хотел, то уже бы вышел. Это все то же сеяние хаоса и всякие угрозы, типа "отдайте мне Гренландию", – пояснил он.

Украина и НАТО

На вопрос, не выгодно ли Украине, чтобы НАТО начало распадаться и мы стали членами нового оборонного альянса, историк заметил, что Украина должна сделать все, чтобы этот союз сохранился, и чтобы она стала его членом.

"Какие конфигурации, под каким названием – это второстепенные вещи. Конечно, лучше, чтобы это было НАТО, и точно лучше было бы, чтобы Америка была в этом НАТО", – сказал Грицак.

Профессор добавил, что президент России Владимир Путин намеревался уничтожить субъектность Украины, а на самом деле он ослабляет субъектность России.

Кроме того, на вопрос, может ли Украина оказаться перед выбором, когда нам придется выбирать между Западом и Китаем, если война будет длиться годами, историк высказал мнение, что это не будет именно такой выбор.

Грицак считает, что Украина будет играть на многих фронтах и уже это делает. Она пойдет по пути евроинтеграции, стараясь поддерживать выгодные отношения с Китаем. "Так же будет стараться не портить отношения с Трампом, потому что антагонизация слишком дорого обходится Украине", – сказал он.

Трамп отклонил мирный план Ирана

Как сообщал УНИАН, ранее Al Jazeera со ссылкой на источники писала, что Иран через Пакистан предложил США трехэтапный план прекращения войны. Этот план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в окончание войны в течение 30 дней.

В то же время Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, но отклонил его. Он сказал, что изучил все, и "это неприемлемо".

