США начали вывод войск из Германии, – Bild

Отмечается, что в настоящее время в ФРГ находится около 40 тысяч американских военнослужащих.

Соединенные Штаты официально начали масштабный вывод своих сил с немецкого полигона – домой вернутся около 5 тысяч военнослужащих, сообщает издание Bild.

Как стало известно, основной удар придется на бригаду "Страйкер", дислоцированную в немецком городе Вильзек.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил эти планы, отметив, что процесс переезда военных и их семей планируется завершить в течение 6–12 месяцев. Хотя базу не закроют полностью, численность личного состава на ней сократится до 5–8 тысяч человек.

Видео дня

В настоящее время в ФРГ находится около 40 тысяч американских солдат. Однако львиная доля сосредоточена именно в этом регионе: 16 тысяч в Графенвере и 10 тысяч в Вильсеке. Вместе с семьями это огромное сообщество, насчитывающее более 30 тысяч человек, пишет СМИ.

Для местных властей это решение стало настоящим шоком. Мэр Вильзека Торстен Гредлер откровенно заявил, что "такой шаг станет серьезным ударом по городу с населением 6,5 тысяч человек". По его словам, американские деньги являются фундаментом экономики этого уголка Баварии.

Однако последствия выйдут далеко за пределы финансов. По мнению источников издания в США, отъезд пилотов, танкистов и оружейников фактически "обнажает" восточный фланг НАТО.

СМИ напоминает, что такой радикальный шаг сделан из-за личного конфликта лидеров государств. Дональд Трамп разгневался из-за слов канцлера Фридриха Мерца. Последний ранее публично предположил, что "Иран способен "унизить Соединенные Штаты" в переговорах о завершении конфликта".

Передислокация сил США

Ранее УНИАН писал, что Польша не исключает возможности размещения на своей территории американских войск, которые будут выведены из Германии.

По словам заместителя министра обороны Польши, Варшава ведет переговоры с США об усилении военного присутствия в регионе. Он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что речь идет именно о передислокации этих подразделений.

По оценке The Times, главной угрозой является не сам факт сокращения, а возможное ослабление сдерживания России и риск раскола внутри НАТО. Аналитики предупреждают, что уменьшение американского присутствия может снизить уровень безопасности в Европе на фоне войны РФ против Украины. Также подчеркивается, что союзники США обеспокоены непредсказуемостью таких решений и их влиянием на баланс сил в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: