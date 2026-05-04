Минэнерго должно взять под контроль ситуацию на ЦОФ 'Червоноградская', иначе подготовка к зиме окажется под угрозой, - нардеп

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики "Червоноградская" остается неурегулированной, а отсутствие согласованного государственного управления создает риски для работы угольной отрасли и подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь.

По его словам, после обращения в Министерство энергетики и проведения заседания подкомитета начали поступать ответы от различных государственных органов, которые подтверждают разбросанность ответственности.

"После обращения в Минэнерго и проведения заседания подкомитета я продолжаю получать ответы от различных органов относительно ситуации вокруг Червоноградской ЦОФ и "Львовской угольной компании". Картина складывается следующая", – отметил он.

В частности, Фонд государственного имущества подтвердил ограниченность влияния государства на предприятие.

"Фонд госимущества подтверждает: государство владеет 37,5% акций, но не контролирует предприятие и не влияет на решения в процедуре санации. Управление – у управляющего, которого назначает суд", – подчеркнул Бондарь.

Управляющий санацией, по словам депутата, сообщает о сложном состоянии предприятия.

"Управляющий санацией в своем письме сообщает, что на момент его назначения предприятие уже находилось в простое, после инвентаризации выявлены значительные недостачи продукции и сырья, возбуждено уголовное дело", – пишет Бондарь.

Также, по его словам, Офис Генерального прокурора передал обращение в региональную прокуратуру, а СНБО – в Министерство обороны для проработки. Минюст, в свою очередь, подтвердил участие в деле о банкротстве и сообщил о выявленных нарушениях и противоречиях вокруг управления.

"То есть каждый государственный орган пишет, что действует в пределах своих полномочий, но целостного решения пока нет и ответственность фактически размыта между различными институтами", – подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что при этом предприятие не работает стабильно, существуют проблемы с задолженностью по зарплатам и производственным процессом, что напрямую влияет на работу шахт Львовско-Волынского бассейна.

В связи с этим народный депутат призвал профильное министерство к более активным действиям.

"Именно поэтому профильное Министерство энергетики, которое управляет энергетическими активами и обладает необходимой экспертизой, должно включиться в работу значительно активнее", – заявил он.

По словам Бондаря, восстановление стабильной работы фабрики является критически важным в контексте подготовки к следующему отопительному сезону.

"В конце концов, именно Минэнерго отвечает за подготовку страны к следующему сложному отопительному сезону в условиях военного положения. А без нормальной работы важного предприятия Червоноградской ЦОФ эти риски серьезно возрастают", – подытожил депутат.

Ранее отраслевые профсоюзы в своем обращении к Минэнерго также обращали внимание на то, что возобновление стабильной работы предприятия является критически важным в контексте подготовки к следующему отопительному сезону.

