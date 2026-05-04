Импортозамещение не работает: более половины россиян мечтают о возвращении западных брендов

Более половины россиян - около 56% - заявляют, что хотели бы возвращения западных брендов, покинувших страну после начала полномасштабной войны в 2022 году. Об этом сообщают"Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного ассоциацией исследовательских компаний "Группа 7/89" в феврале-марте 2026 года.

Согласно исследованию, больше всего респондентов - 41% - ожидают возвращения западных автопроизводителей. Также 28% опрошенных хотели бы возобновления присутствия компаний в сфере кино, музыки и компьютерных игр. Возвращение производителей программного обеспечения поддерживают 27%, мебели и стройматериалов - 25%, продуктов и напитков - 23%, косметики - 22%.

Самый высокий уровень поддержки возвращения брендов зафиксирован среди молодежи в возрасте 18-29 лет - 84%. В то же время среди людей в возрасте от 60 лет таких лишь 38%. Около 27% респондентов выступают против возвращения западных компаний, еще 17% не смогли определиться с ответом. Чаще других за возвращение брендов выступают жители крупных городов.

Как пишет "Медуза", после начала войны в 2022 году российский рынок покинули десятки крупных западных компаний из различных секторов - от одежды и мебели до продуктов питания. Впоследствии в стране начался процесс национализации, в рамках которого активы этих компаний сначала переходили под контроль Росимущества, а затем передавались бизнесу, лояльному к власти.

Большинство иностранных компаний, ушедших из России, сохранили свои торговые марки, однако часть из них уже столкнулась с риском их потери. В то же время сами западные компании пока не демонстрируют намерений возвращаться на российский рынок, а власти РФ заявляют, что не планируют предоставлять им никаких преференций в случае возвращения.

Напомним, российские компании, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину выкупили такие бренды, как McDonald's, Heinz и Kellogg's, активно выступают против возвращения западных фирм. По данным Business Insider, в прошлом году сообщалось, что российские депутаты предложили законопроект, который затруднит или даже сделает невозможным возвращение западных компаний на рынок Российской Федерации. Всего за три года войны почти 500 иностранных компаний полностью ушли из РФ. Многие из них продали свои предприятия российским покупателям с большими скидками.

