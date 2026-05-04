Сколько на самом деле стоит один истребитель F-15

В декабре 2025 года Министерство обороны США подтвердило заключение контракта с компанией Boeing на сумму 8,6 миллиарда долларов на программу F-15 для Израиля.

Это соглашение с фиксированной ценой предусматривает поставку 25 новых самолетов F-15IA с возможностью приобретения еще 25. Об этом пишет Wionews.

При делении общей стоимости контракта на первоначальные 25 самолетов общая стоимость программы составляет примерно 344 миллиона долларов за самолет. По мнению экспертов в области авиации, это включает в себя гораздо больше, чем просто стоимость самого фюзеляжа.

Отмечается, что базовая цена самого самолета значительно ниже общей стоимости программы. Исходя из бюджетов ВВС США на тесно связанный с ним F-15EX, чистая стоимость самолета без дополнительных модификаций составляет от 90 до 94 миллионов долларов.

Модификации, специфичные для Израиля

Интересно, что основной причиной завышенной экспортной цены является интеграция собственных технологий. Израиль значительно модифицирует F-15IA, устанавливая на него собственные передовые комплексы радиоэлектронной борьбы и специализированные системы вооружения, что резко увеличивает инженерные затраты.

Цена в 344 миллиона долларов включает в себя комплексную долгосрочную сеть поддержки. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США отмечает, что пакет включает в себя запасные двигатели, радары с активной фазированной антенной решеткой (AESA), навигационные контейнеры и многолетнюю логистику технического обслуживания.

Важно, что несмотря на высокую первоначальную цену, F-15IA спроектирован для долгосрочной экономической эффективности. Военные аналитики сообщают, что модернизированные двигатели и современная авионика с электронным управлением обеспечивают снижение эксплуатационных расходов на 25 процентов в час полета.

Для ВВС Израиля огромные финансовые инвестиции легко оправдываются возможностями самолета. Оплата полезной нагрузки в 13 381 килограмм и дальности полета в 4000 километров обеспечивает подавляющее превосходство в воздухе на Ближнем Востоке на десятилетия вперед.

