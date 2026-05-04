Весной зацветут с новой силой: что нужно сделать с тюльпанами, когда увянут

Этот простой трюк обеспечит тюльпанам пышное цветение из года в год.

Тюльпаны, наверное, самые популярные из всех весенних цветов, их просто обожают садоводы по всему миру. Но они требуют внимания во время цветения, чтобы поддерживать красивый вид.

Как только цветение заканчивается и лепестки начинают опадать, пора удалять отцветшие цветы, пишет Mirror. Именно такой совет у себя в блоге дал садовод Монти Дон.

Он написал: "Если у вас на клумбах растут тюльпаны, удаляйте соцветия, когда они отцветут. Это остановит образование семян, и вся энергия пойдет на формирование новых луковиц для цветения в следующем году".

Видео дня

Для удаления отцветших тюльпанов можно использовать секатор, а можно просто ощепать головку цветка и сломать руками не более 2 см стебля. Садовод акцентировал, что не нужно срезать весь стебель до основания, лучше его оставить на месте и вот почему.

Дело в том, что стебель тюльпана способен к фотосинтезу, что позволяет ему вырабатывать энергию для луковицы. Если удалить большую часть стебля, выработка энергии снизится.

Как пересаживать тюльпаны

Если вы хотите пересадить тюльпаны, тогда выкопайте их после цветения, положите на хранение в сарае или гараже и высадите в грунт осенью.

Осенью луковицы тюльпанов лучше всего сажать с конца октября и до начала зимы. Для посадки выкопайте ямку, котора втрое превышает высоту луковицы, положите ее туда заостренным концом кверху и засыпьте землей. Луковицы тюльпанов следует сажать на расстоянии не менее 8 см друг от друга.

Другие новости о растениях

Недавно садоводы назвали 11 деревьев, которые нельзя сажать во дворе. Они отметили, что некоторых растений, несмотря на их красоту, следует избегать любой ценой и назвали причины, по которым нужно это делать.

Также эксперты назвали 5 вариантов комнатных растений, которые украсят дом. Эти комнатные растения способны украсить любое пространство и порадовать глаз даже равнодушным к цветам людям.

Вас также могут заинтересовать новости: