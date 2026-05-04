Православный праздник сегодня в народе называют Ирина-рассадница и связывают с особыми огородными обычаями.

5 мая по новому церковному календарю православные чтят память мученицы Ирины Македонской - девушки, которая приняла смерть за веру, но не отреклась от Христа.

В этот же день вспоминают одну из самых почитаемых икон - "Неупиваемую чашу", к которой веками обращаются с молитвами о помощи в самых тяжелых жизненных ситуациях.

Рассказываем, какие традиции и запреты существуют в этот день, а также какой праздник сегодня отмечают те, кто живет по старому, юлианскому, календарю.

Видео дня

Какой церковный праздник сегодня, 5 мая - новый стиль

С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый - новоюлианский - календарь. Поэтому праздники с фиксированной датой теперь отмечают на 13 дней раньше. При этом часть верующих осталась на старом, юлианском стиле - и общины или монастыри могут сами решать, какого календаря придерживаться.

5 мая православные чтят память мученицы Ирины Македонской (по старому церковному стилю ее будут вспоминать 18 мая).

Ирина жила в I веке в Македонии. Она родилась в семье язычника-правителя, но крестилась и сменила имя Пенелопа на Ирину.

Однажды к ней в окно залетели три птицы - голубь с веткой маслины, орел с венком и ворон со змеей. Наставник-христианин объяснил Ирине: это знак судьбы - девушке суждено познать смирение, победу и страдания и стать невестой Христовой.

Отец потребовал от дочери отречься от веры, а когда услышал отказ, то велел бросить ее под копыта лошадей. Но животные чуть не затоптали самого правителя, а Ирина своей молитвой исцелила отца. После этого он сам, его жена и тысячи горожан приняли христианство.

Однако новый правитель города бросил девушку в ров со змеями за проповедь веры. Ирина провела там десять дней и вышла невредимой - и снова люди, увидев это чудо, обращались к Христу. Смерть Ирины так и осталась загадкой: получив видение о своем конце, она ушла в горную пещеру. Когда ее открыли через несколько дней, то тела святой внутри не нашли.

***

В этот же день вспоминают икону Божией Матери "Неупиваемая чаша" - один из самых почитаемых образов, к которому обращаются с молитвами об избавлении от пьянства, наркомании и других зависимостей.

Икону советуют держать в каждом доме, где есть человек, которому нужна помощь. Ставят "Неупиваемую чашу" справа от образа Спасителя или вешают над кроватью.

Какой сегодня православный праздник - старый стиль

Те верующие, которые придерживаются старого церковного календаря, 5 мая чтят память преподобного Феодора Сикеота и святителя Луки - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, о традициях и запретах этого дня.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В этот день с молитвами обращаются к святой Ирине - ее просят об исцелении от болезней и дать силы побороть искушения. Девушки молятся Ирине об удачном замужестве, а те, кто ищет работу - о достатке и стабильности.

Перед иконой "Неупиваемая чаша" просят избавления от зависимостей - алкогольной, наркотической, игровой. Есть немало свидетельств того, как вера и искренняя молитва помогали людям изменить жизнь. Главное условие - человек сам должен хотеть справиться со своей бедой.

Святителя Луку считают покровителем врачей и художников. У него просят помощи в семье, здоровья и даже поддержки в денежных делах.

В народе святую Ирину ласково называли Ариной, а день прозвали Рассадницей или Капустницей - с этого времени обычно начинали высаживать капусту и огурцы.

Капуста во все времена была одним из главных овощей - ее квасили, тушили, делали начинку для пирогов и даже лечились. Сажать рассаду в этот день полагается рано утром и только женщинам, желательно в одиночестве. В старину, чтобы капуста уродилась, на огород надевали старую одежду, похожую на лохмотья - чтобы напоминала капустные листья.

Кроме огородных дел, в этот день хорошо сделать в доме уборку - чтобы в семье был мир.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, грубости, лени, зависти и осуждения - всего, что отравляет жизнь и отношения с близкими.

По народным поверьям сегодня нельзя:

сплетничать и распускать слухи - они возвращаются болью в зубах и простудой на губах;

жаловаться на судьбу - кто ропщет, тот только притягивает новые беды;

оставлять грязную посуду, особенно на ночь - запах привлекает нечистую силу, которая сеет раздор в семье;

сажать рассаду в присутствии других людей - чтобы не сглазили;

готовить блюда из капусты и огурцов - в день, когда их только сажают, это считается плохой приметой для будущего урожая.

И еще один неожиданный запрет: не стоит убирать поваленные деревья возле огорода - считается, что они лежат там не просто так, а защищают посевы от нечисти. Уберешь - откроешь путь злым силам.

Народные приметы о погоде 5 мая

Наши предки умели читать природу, как книгу - приметы этого дня помогают понять, какой будет погода и чего ждать от лета:

облака плывут с юга на север - скоро пойдет дождь;

дождь мелкий моросит - ненастье затянется надолго;

плохая погода сегодня - к хорошему урожаю хлеба;

птицы замолчали - погода вот-вот испортится;

гуси и утки плещутся в воде - будет тепло;

после дождя вода быстро уходит в землю - лето будет засушливым;

лужи долго не высыхают - лето будет дождливым.

Одна из самых хороших примет дня такая: сверкнула молния на Ирину (Арину) Рассадницу - быть богатому урожаю капусты.

У кого именины 5 мая

День ангела сегодня празднуют Адриан, Ирина (Арина) и Яков.

Те, кто родился в этот день, выделяются яркой внешностью. Это творческие люди - среди них много художников, писателей, журналистов. Даже если творчество не стало профессией, оно все равно присутствует в жизни. За это их ценят и любят - друзей и единомышленников у таких людей всегда в достатке.

Вас также могут заинтересовать новости: