Послы ЕС проводят 'штабные учения' о совместных действий в случае агрессии, – СМИ

Положения Европейского союза о взаимной помощи стали предметом обсуждения в Совете ЕС.

Послы стран Евросоюза отрабатывают различные сценарии реагирования на нападение на государство-член ЕС на основе статьи 42.7 Договора о ЕС, сообщили представители Еврокомиссии "Европейской правде".

"На заседании послов комитета по политике и безопасности действительно состоится обсуждение на основе сценария", – сообщила журналистам 4 мая советница Еврокомиссии Анита Гиппер.

По ее словам, положение о взаимной помощи, статья 42(7) ДЕС, на данный момент было активировано лишь один раз – после терактов во Франции в 2015 году.

Она подчеркнула, что для повышения устойчивости ЕС государства-члены договорились дополнительно укрепить общее понимание относительно имплементации этой статьи, в частности путем обсуждений на основе сценариев. Поэтому ЕС проводит обучение на уровне комитета по политике и безопасности в Совете ЕС.

"Они проведут работу по извлечению уроков о том, как применять и имплементировать эту статью", – пояснил другой советник.

Он уточнил, что "положение ЕС о взаимной помощи было предметом нескольких обсуждений в Совете ЕС в течение последних нескольких лет, в том числе на основе конкретных сценариев".

"Учитывая меняющуюся международную обстановку в сфере безопасности, Совет продолжит обсуждение и обучение по Положению ЕС о взаимной помощи с целью его эффективной имплементации", – заявил представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости укрепления обороноспособности Европы после сигналов со стороны США о возможном сокращении военного присутствия на континенте. По ее словам, Европа должна увеличить свои возможности реагирования.

Поводом для таких заявлений стали слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Италии и Испании. Мелони отметила, что не поддерживает такой подход.

