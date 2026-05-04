Ученые найшли в неожиданном месте полностью сохранившийся скелет 10-метрового морского крокодила

В Тунисе обнаружен гигантский морской крокодил длиной около 10 метров, и это уже меняет представления ученых о древней жизни. Вид, махимозавр рекс, жил на миллионы лет позже, чем предполагалось, что поднимает новые вопросы о сроках вымирания. Об этом пишет Daily Galaxy.

Окаменелость была обнаружена группой под руководством Федерико Фанти из Болонского университета и описана в журнале Cretaceous Research.

На первый взгляд, внимание привлекает размер, но настоящая история гораздо глубже. Это открытие предполагает, что целая группа морских крокодилов могла существовать дольше, чем считалось ранее. Одной этой детали достаточно, чтобы заставить исследователей по-новому взглянуть на ключевой момент в истории Земли.

Отмечается, что окаменелости были найдены в Тунисе, недалеко от края Сахары. По данным журнала Cretaceous Research, останки крокодила находились всего в нескольких сантиметрах от поверхности, что является необычным обстоятельством, обеспечивающим замечательную сохранность. В ходе раскопок был обнаружен почти полный скелет. Только череп крокодила достигал более пяти полтора метров в длину, и на его полное извлечение ушло два дня.

"К нему была прикреплена шея, затем спина, хвост и конечности, торчащие в стороны. Весь крокодил был на месте", - сказал Тэцуто Миясита, докторант Университета Альберты.

Остальная часть тела уже была там, почти полностью сохранившаяся, что позволило получить редкий и удивительно полный вид всего животного.

"Это стало большим сюрпризом, не потому что мы нашли окаменелости, а потому что мы нашли прекрасные", - как выразился Федерико Фанти.

Интересно, что само животное было огромным. Исследователи оценивают его длину более чем в 10 метров, а вес - около трех тонн. Ученый описал его как "массивное", добавив, что оно было "почти размером с автобус". Это сравнение кажется преувеличенным, пока не посмотришь на цифры. Миясита сказал:

"Это дало мне представление о том, насколько большим было это животное. Я могу сказать, что вся длина черепа примерно соответствует моему росту, 165 см. Это больше, чем череп тираннозавра".

Создан для раздавливания добычи

Анатомия махимозавра рекса указывает на хищника, созданного для силы, а не для скорости. Его широкий череп и относительно короткие зубы предполагают сокрушительную силу укуса, способную проламывать жесткую добычу.

"Эти зубы не предназначались для разрезания или прокалывания плоти. Они были созданы для раздавливания костей", - заявил Миясита.

Как сообщается в исследовании, такие особенности указывают на рацион, который, вероятно, включал черепах, останки которых были найдены на том же месте. Также были обнаружены окаменелости рыб, что говорит о разнообразной экосистеме, поддерживавшей крупных хищников.

Фанти пояснил, что животное было "абсолютно способно" охотиться в воде. Возможно, оно действовало как хищник из засады, так и падальщик, корректируя свое поведение в зависимости от доступных источников пищи. Место, где он обитал, раньше представляло собой лагуну, соединенную с океаном, что помогает объяснить, как такой крупный хищник мог там процветать.

Окаменелость, не вписывающаяся в хронологию

Интересно, что самый большой сюрприз - не размер, а возраст. Махимозавр рекс жил приблизительно 130 миллионов лет назад, в меловом периоде. Эта находка опровергает более ранние теории, согласно которым эта группа крокодилов вымерла около 150 миллионов лет назад в конце юрского периода. Как указано в том же источнике, это исчезновение было связано с крупным вымиранием морских рептилий.

Исследование Фанти также предполагает, что это вымирание, возможно, не было таким окончательным, как считалось ранее. Выживание махимозавра рекса в более поздний период указывает на то, что некоторые виды сохранились и после этого периода. Как он объяснил:

"Это заставляет нас считать теорию массового вымирания неверной и что нам следует лучше понимать, что происходило в конце юрского периода".

