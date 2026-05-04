Иран заявил об ударе по американскому кораблю: цены на нефть резко отреагировали

Решение ОПЕК об увеличении квот на добычу нефти остается в основном на бумаге до открытия Ормузского пролива.

Цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как Иран заявил, что нанес удар по американскому военному кораблю, не позволив ему войти в Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters. В то же время США опровергли, что какие-либо американские корабли подверглись удару.

По данным портала Investing, по состоянию на 16:43 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,42 доллара – до 110,59 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 0,33 доллара – до 102,27 доллара за баррель.

Reuters обращает внимание, что цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна начнет помогать судам, застрявшим в Ормузском проливе, поскольку судоходство через эту стратегическую артерию остается существенно ограниченным. Решение же ОПЕК об увеличении добычи нефти с июня на 188 тысяч баррелей в сутки в основном остается на бумаге, пока война в Иране будет продолжаться.

"Динамика цен остается направленной вверх, пока поток через пролив остается ограниченным", – отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Переговоры США – Иран

По данным СМИ, Иран предложил США трехэтапный план прекращения войны за 30 дней. Он предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива уже на первом этапе.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым предложением официального Тегерана и отклонил его.

