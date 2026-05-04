Гривня ослабла по отношению к доллару: Нацбанк установил официальный курс валют на 5 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,00 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,03/44,06 грн/долл., а к евро – 51,50/51,51 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

