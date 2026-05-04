Ким Чен Ин призвал молодежь готовиться к войне в Украине, – Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и агитировал ее за войну в Украине на стороне РФ. Об этом сообщает Reuters.
В частности, Ким Чен Ын встретился с делегатами съезда Молодежной лиги правящей партии в Пхеньяне, поскольку правительство вновь отдало молодежи центральную роль как во внутренней мобилизации, так и в военной роли в войне России против Украины.
Съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который проводится раз в пять лет и направлен на мобилизацию граждан в возрасте примерно от 14 до 30 лет, завершился на прошлой неделе массовыми митингами, факельными шествиями и торжественным мероприятием в столице.
Отмечается, что Ким заявил делегатам, что молодежь является "авангардом" в продвижении государственных целей, назвав ее ключевой силой для выполнения партийных решений. Он призвал к более жесткой организации и идеологической дисциплине.
В письме, опубликованном в пятницу, правящая Рабочая партия прямо связала лояльность молодежи с участием Пхеньяна в войне в Украине, заявив конгрессу, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "превратились в бомбы и пламя", защищая честь страны.
Как сообщал УНИАН, Северная Корея стала ключевым помощником России в войне против Украины. По оценке южнокорейского INSS, в 2023–2025 годах она поставила оружие и отправила военнослужащих на сумму до $14,4 млрд, получая взамен российские военные технологии и компоненты.
Пхеньян снабжает РФ снарядами, ракетами и запчастями к советским танкам, а также поставляет близкие по характеристикам баллистические ракеты малой дальности. По данным Сеула, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих помогли РФ вернуть контроль над Курской областью после украинского рейда.