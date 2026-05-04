Военный дважды попадал в СЗЧ: как его наказал суд

Солдат почти год отсутствовал на службе – суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Лычаковский районный суд Львова признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части (СЗЧ) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Соответствующий приговор был обнародован 1 мая в Едином государственном реестре судебных решений, пишет портал LVIV.MEDIA.

Согласно материалам дела, солдат Сергей С. в конце августа 2024 года самовольно покинул место службы и отсутствовал до середины ноября. В феврале 2025 года он снова покинул воинскую часть и находился вне службы еще около восьми месяцев.

В общей сложности военный отсутствовал в подразделении почти год. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительных актах.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отсчет срока начинается с момента задержания. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщал УНИАН, ранее также на Львовщине к пяти годам лишения свободы приговорили военного за почти год пребывания в СЗЧ.

Согласно материалам дела, военный служил по призыву. В конце февраля 2025 года он самовольно покинул воинскую часть. В декабре того же года он был задержан.

