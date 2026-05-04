Шотландские солдаты готовятся развертыванию сил НАТО в Эстонии

Солдаты 2-го батальона Королевского полка Шотландии отправляются на передовую НАТО для участия в масштабных маневрах Spring Storm, сообщает издание Sky News.

Британские бойцы провели несколько недель на интенсивных учениях Black Cyclone, тренируясь в суровых условиях севера Англии. Это была подготовка к сложному рельефу и экстремальным вызовам, с которыми они столкнутся непосредственно у российской границы. По имеющимся данным, сценарии включали боевую стрельбу, высадки с вертолетов Chinook и ожесточенные бои в условиях городской застройки.

Как отмечают СМИ, учения Spring Storm – это не просто тренировки, а демонстрация силы с участием более 12 000 солдат из Эстонии, Франции, Латвии и Великобритании.

Министерство обороны Эстонии подчеркивает, что в этом году в маневрах активно внедряют опыт войны России против Украины, в частности в тактике использования беспилотников и авиации.

Для многих молодых солдат этот выезд станет первым реальным испытанием.18-летний фузилер Эван Слейтер поделился своими впечатлениями от подготовки:

"Это было тяжело, быстро и агрессивно, но было приятно сразу приступить к делу. Ты постоянно учишься новым навыкам, вместо того чтобы делать одно и то же снова и снова".

По словам лейтенанта Демиана Лайта, условия в Эстонии будут значительно суровее, чем все, что бойцы видели раньше.

"Масштабы будут больше, условия – сложнее, а ожидания – выше", – подчеркнул он.

По плану, активная фаза учений продлится с 4 мая по 1 июня. Британская 4-я бригада будет полностью интегрирована в эстонскую дивизию для отработки трансграничных оборонительных операций в непосредственной близости от территории РФ.

Учения Альянса

Ранее УНИАН писал о учениях НАТО, во время которых украинские военные в роли условного противника смогли "уничтожить" британскую бригаду в рамках смоделированного боя.

Сценарий стал своеобразным холодным душем для британских сил и высветил проблемы современной армии – от недостаточной адаптации к дронам до устаревших подходов на поле боя. Особое внимание привлек именно украинский боевой опыт, полученный в войне против России, который оказался решающим преимуществом во время маневров.

