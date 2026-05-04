Первые HIMARS для Литвы сошли с конвейера в США

Первые реактивные системы залпового огня HIMARS, предназначенные для Литвы, сошли с производственной линии. Речь идет о поставках в рамках контракта с американской компанией Lockheed Martin. Об этом объявили Литовские вооруженные силы.

Закупка этих систем рассматривается как часть более широкой программы усиления обороноспособности страны. Для Литвы, которая находится на восточном фланге НАТО, такие вооружения имеют ключевое значение.

"Первые литовские реактивные артиллерийские системы HIMARS сходят с конвейера… Хотя эти реактивные артиллерийские системы еще находятся в производстве, мы рассчитываем получить первые экземпляры в ближайшие годы. С их помощью наша боеспособность значительно возрастет", - сообщили ВС Литвы на X.

Отмечается, что дальнобойные системы позволяют наносить удары по логистике и командным структурам противника до того, как он сможет сосредоточить силы для атаки. В рамках соглашения речь идет не только о поставках вооружения, но и о развитии промышленного партнерства.

Вице-президент Lockheed Martin по тактическому вооружению Гейлия Кэмпбелл подчеркнула:

"Наше партнерство с Литвой – это новый этап сотрудничества, который выходит за рамки простой поставки вооружений. Изучая возможности совместного промышленного сотрудничества, мы расширяем глобальную сеть поставщиков и партнеров".

По ее словам, взаимодействие включает расширение сети поставщиков и партнеров, что должно помочь удовлетворить растущий спрос на такие системы.

Подобный формат сотрудничества отражает более широкую тенденцию среди стран НАТО. Речь идет о переходе от классической модели "покупатель–поставщик" к участию в производстве и развитии собственных оборонных возможностей.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall объединился с нидерландской компанией Destinus для разработки ракет и боеприпасов для РСЗО – аналогов GMLRS для M142 HIMARS. Эти ракеты уже поставляет в Украину компания Ruta. По условиям сотрудничества Destinus получит 49% в совместной компании и сосредоточится на разработке и производстве ключевых компонентов, тогда как Rheinmetall, как владелец 51%, обеспечит промышленную базу для масштабного серийного производства.

Также над производством аналогов HIMARS работают и украинские специалисты. Как сообщил замначальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии командования СВ ВСУ полковник Андрей Журавлев, это будет единая универсальная платформа для запуска "различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения".

