В Кремле готовится госпереворот: эксперт оценил, может ли Шойгу пойти против Путина

Анонимный источник заявил о вероятном государственном перевороте в России с участием бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза Сергея Шойгу, но это маловероятный сценарий. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак на Radio NV.

"Неназванный источник одной из европейских спецслужб передал эти данные одновременно трем СМИ для того, чтобы они их опубликовали. Это уже наводит меня на мысль об определенной надуманности всего происходящего", – сказал он.

Эксперт напомнил, что Сергей Шойгу оставался незаменимым для Путина более 20 лет. Он сопровождал диктатора с начала его политического восхождения, сменив ряд ключевых постов, от главы МЧС и губернатора Подмосковья до министра обороны.

"Он ездил с Путиным на охоту, они где-то в тайге искали рога оленей. Но на данный момент Шойгу полностью утратил любой свой аппарат, любой свой аппаратный вес внутри Российской Федерации", – отметил Ступак.

Но, как продолжил эксперт, после отставки Шойгу и назначения Андрея Белоусова в Минобороны началась масштабная "зачистка". Она коснулась всех уровней – от полковников до генералов. Несколько высокопоставленных чиновников уже получили тюремные сроки с полной конфискацией имущества.

"Всего ориентировочно 20 топовых людей из окружения Шойгу сели в тюрьму. Сейчас он один, он как прокаженный. С ним на фото боятся появляться любые действующие чиновники РФ, потому что как только ты с ним появишься, все, на тебя падает тень, у тебя будут после этого огромные проблемы. Поэтому я бы не рассматривал его как лидера восстания", – пояснил спикер.

По мнению Ступака, сейчас Шойгу отстранен от всех дел.

"В общем, российский Совбез – это такая пристань уже отработанного материала. Взять хотя бы Дмитрия Медведева, кем он был и кем он стал", – сказал он.

По словам эксперта, Шойгу сейчас – едва ли не единственный из верхушки Минобороны, кто избежал следствия. Главной причиной его неприкосновенности он назвал абсолютную лояльность Путину.

Переворот в РФ

Как сообщал УНИАН, накануне несколько СМИ со ссылкой на источники в разведке написали, что Кремль усиливает охрану вокруг российского президента Владимира Путина, опасаясь возможного государственного переворота или покушения на него.

По имеющимся данным, такие меры были приняты в последние месяцы на фоне убийства высокопоставленного генерала РФ. Все это вызвало беспокойство в Кремле, который сталкивается с рядом проблем как в своей стране, так и за рубежом.

Кроме того, спецслужбы РФ существенно ограничили перечень мест, где регулярно бывает Путин. Он и его семья фактически перестали посещать резиденции в Москве и на Валдае. Показательно, что в этом году диктатор не совершил ни одного визита на военные объекты, хотя еще в 2025-м делал это регулярно. Большую часть времени с начала полномасштабного вторжения он проводит в сети модернизированных бункеров.

Однако наиболее интересный вывод касался Шойгу. Отмечалось, что он может быть связан с риском государственного переворота, поскольку сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании.

