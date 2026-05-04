'Десятка' уже не топ: названы самые популярные версии Windows в мире и Украине

Среди украинских пользователей резко набрала популярность операционная система Windows 11. По итогам апреля 2026 года Windows 11 впервые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать, что следует из свежего отчета Statcounter.

Согласно статистике, доля Windows 10 в Украине в апреле составила 37,97% вместо 47,89% марте. Доля Windows 11, напротив, увеличилась с 49,75% до 60,17%. Аналитики связывают такую динамику с прекращением поддержки "десятки".

Замыкает топ-3 старая добрая Windows 7, которой по-прежнему пользуются 1,49% пользователей. Из более старых операционных систем Microsoft в списке отметились Windows 8 (0,23%) и Windows XP (0,11%).

Во всем мире Windows 11 остается самой популярной ОС, "захватив" уже больше 2/3 рынка – 70,31%. Доля Windows 10, в свою очередь продолжает сокращаться – 28,51% против 31,7% месяцем ранее. По мере приближения даты окончания расширенной поддержки Windows 10 (октябрь 2026 года) популярность данной ОС, как ожидается, будет постепенно падать.

Недавно Microsoft объявила, что сделает все системные приложения Windows 11 нативными. Ведущий архитектор компании нанимает людей, чтобы вернуть отзывчивость "Проводнику", "Пуску" и другим стандартным приложениям.

Также Microsoft сделает так, чтобы можно было перезапускать и отключать ПК без обновления Windows. Вместе с тем пользоваться Windows 11 можно будет, вообще не обновляя систему.

УНИАН называл 5 функций Windows 11, которые стоит выключить прямо сейчас. Они активно потребляют ресурсы и могут замедлять работу компьютера.

