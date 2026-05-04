Это их беспокоит как никогда: эксперт рассказал о настроениях в Кремле накануне 9 мая

Путин обратится за помощью, в том числе и к президенту Соединенных Штатов Америки, считает Бессмертный.

Российскому диктатору Владимиру Путину все равно, что может произойти 9 мая с людьми или с войсками – ему важнее всего уберечь себя. Но уже очевидно, что настроения накануне 9 мая в Кремле несколько тревожные, заявил Роман Бессмертный, политик и дипломат.

"На самом деле его беспокоит только его жизнь, его судьба, а не то, что будет происходить непосредственно в парадных колоннах. Хотя понятно, что на данный момент уже отменено в областных центрах проведение военных мероприятий. Во-вторых – сокращены возможности проведения парадов военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в Севастополе вообще отменено, и там никаких мероприятий не будет", – сказал Бессмертный на Radio NV.

Ситуация выглядит так, что когда происходил разговор между Дональдом Трампом и Путиным, где 3/4 разговора было посвящено ситуации на Ближнем Востоке в Персидском заливе, лидер Кремля "все-таки из страха, опасаясь, поднял вопрос о перемирии в эти дни", говорит эксперт.

В то же время Украина подчеркивала, что Москва играет из-за необходимости перегруппировки войск в подготовке к очередным наступательным операциям.

"И все это, на самом деле, дает абсолютно четкое понимание того, что нынешняя ситуация является патовой для московского царя, и поэтому выбор у него очень и очень непростой", – считает дипломат.

Безсмертный добавил, что Путин, вероятно, обратится за помощью, в том числе и к президенту Соединенных Штатов Америки.

"В этом отношении то, что заявляют сейчас и Песков, и другие приближенные к московскому тирану, свидетельствует о том, что их эта ситуация беспокоит. Беспокоит, как никогда, потому что Кремль не имеет возможности с помощью сил ПВО и ПРО предотвратить все это. Уже очевидно, что мастерство украинских технологий позволяет обходить эту систему", – резюмировал эксперт.

Заявления Украины относительно 9 мая

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия уже не так сильна, как казалось ранее. На запланированном параде в Москве 9 мая не ожидается показ тяжелой техники и существует угроза прилета дронов.

"И украинские дроны также могут прилететь на этот парад. Это показывает, что они уже не так сильны, как раньше", – добавил Зеленский.

Вместе с тем, как подчеркнул президент Украины, на Россию нужно продолжать давить, в том числе санкциями.

