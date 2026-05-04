Россия объявила о перемирии на 8-9 мая и пригрозила Украине

В Москве сделали предупреждение для гражданского населения и сотрудников иностранных дипломатических представительств в Украине.

Россия объявила о введении перемирия на 8-9 мая 2026 года. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – сказано в сообщении оборонного ведомтсва страны-агрессора.

При этом там пригрозили Украине ударами в случае попыток сорвать "празднование".

"Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – добавили в Минобороны РФ.

