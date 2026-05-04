5 мая Украину разогреет до летних +26°

Теплее всего будет на западе и севере страны.

Во вторник, 5 мая, в Украине ожидается великолепная погода с солнцем и роскошным теплом. Столбики термометров покажут +20°...+26°, только на юге местами ожидается +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ровно завтра небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Тернополе 5 мая ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +28°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +8°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра ночью +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+23°.

В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+17°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +20°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +21°.

Какой праздник 5 мая, приметы погоды

5 мая - святой мученицы Ирины. По приметам, если в этот день гремит гроза, то летом будет хороший урожай.

