Активность на границе с Беларусью: Флеш прокомментировал появление вертолетов и воздушного шара

Такие шары могут подниматься очень высоко – вплоть до 30 километров, в стратосферу, говорит специалист.

На днях на беларуской границе наблюдалась определенная активность – неподалеку были замечены вертолеты, имел место запуск воздушного шара. Теоретически, на аэростате мог быть ретранслятор, однако пока это не подтверждено.

Об этом сказал в эфире Radio NV Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи. Говоря о фиксации вертолетов, эксперт отметил, что это было не совсем стандартно.

"Считаю, что это работала радиоэлектронная разведка на беларуских бортах или это был ретранслятор в воздухе для MESH-сети", – сказал Флеш.

Видео дня

В то же время специалист отметил, что воздушные шары использовали и Украина, и Россия, в частности, для отвлечения ПВО. При этом он добавил, что такие шары могут летать очень высоко – вплоть до 30 километров, до стратосферы.

По его словам, их можно сбивать – на малых высотах могут работать, в частности, перехватчики. Если речь идет о высоте 10-20 км, то там можно работать "Буком" или С-300.

"Но нужно понимать, действительно ли это угроза, потому что стрелять в простой шар ракетами – это бред. Их можно сбивать. Нужно понимать, есть ли там радиооборудование. Но бить ракетами по пустому шару – это было бы очень странно", – подчеркнул Флеш.

Он отметил, что враг пытается запускать по Украине различные ложные цели, чтобы изнурить украинскую ПВО.

О дронах-приманках

Флеш говорит, что в последнее время россияне довольно активно применяли дроны-приманки. Речь идет о небольшом БПЛА, который похож на классический самолет с хвостом и прямоугольными крыльями.

"В него устанавливается специальный пластиковый шар и линза, которая позволяет сделать так, что радиолокационная станция видит эту цель большего размера. Это для того, чтобы перегружать нашу ПВО. Мы несколько лет не видели в Киеве таких ложных целей, хотя раньше их было очень много. Они летали очень низко и казалось людям, что они рядом и их очень много. Но это такие обманки. Запускали их россияне, вероятно, из двух соображений – чтобы перегружать нашу ПВО, а также, чтобы морально давить на людей", – пояснил Флеш.

Об использовании MESH-сетей

Специалист рассказал, что враг использует MESH-сети, то есть обычный радиомодем на БПЛА, который может быть ретранслятором для другого дрона. По его словам, в воздухе они создают цепь для передачи информации. Поэтому россияне, несмотря на то, что у них нет Старлинков, могут управлять дроном на расстоянии в сотни километров.

Бескрестнов отметил, что на днях в Днепре долго летала "Гербера", но было понятно, что это не ударный БПЛА, поэтому дрон не сбивали. По его словам, на "Гербере" был MESH-модем.

Флеш отмечает, что у сил ПВО есть лимит на средства, поэтому когда речь идет о цели, не представляющей опасности для города, ее не сбивают. При этом он добавил, что такие случаи не единичны, а ответ прост – если не сбивают, значит, нечем. И на пенопластовую "Герберу" не тратят ресурс.

Ситуация на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что граница с Беларусью остается источником потенциальной угрозы для Украины. Так, 2 мая был залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую впоследствии идентифицировали как воздушный шар. Фактически это было устройство с ретранслятором для усиления сигнала для воздушных средств поражения, которые Россия использует против нашей страны во время обстрелов.

В Беларуси также фиксируется расширение инфраструктуры и развитие логистических возможностей. Представитель ГПСУ добавил, что эта инфраструктура в перспективе может быть использована в координации с российскими силами.

Вас также могут заинтересовать новости: