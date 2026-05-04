В Германии призвали Европу создать вместе с Украиной альтернативу ракетам Tomahawk

По словам эксперта, отсутствие американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны РФ напрямую влияет на безопасность Европы.

Европе стоит рассмотреть возможность разработки ракет совместно с Украиной. Об этом заявил эксперт по вопросам обороны немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Родерих Кизеветтер в эфире Morgenmagazin, пишет Tagesschau.

Кизеветтер отреагировал на отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии. Он подчеркнул, что такой шаг является "огромной ошибкой".

По словам эксперта, отсутствие американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России напрямую влияет на безопасность Европы. Он считает, что это даже более серьезный вызов, чем вывод 5000 американских военных из Германии.

Видео дня

Кизеветтер уверен, что одним из решений является создание собственной альтернативы американским системам. Он предложил Европе начать разрабатывать ракеты совместно с Украиной.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", - сказал эксперт.

Кизеветтер добавил, что отказ США от размещения ракет Tomahawk в Германии является опасным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, который еще в 2017 году нарушил договор об ограничении ракет средней и малой дальности.

"Россия не ведет переговоры, она ставит перед фактом. И тот факт, что мы сейчас, по сути, отказываемся от обычной программы модернизации, - это огромная ошибка", - подчеркнул он.

Эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге также призвал к альтернативе американским ракетам средней дальности:

"Если американские ракеты не появятся, нам понадобятся немецкие или европейские, или, по крайней мере, независимые от американских решений, средства сдерживания, обеспечивающие дальний бой".

Ланге подчеркнул, что размещенные в Калининграде российские ракеты "Искандер" представляют угрозу для всей Европы. По его словам, если размещение американских ракет не произойдет сейчас, пробел в сдерживании сохранится.

США отказались от размещения ракет Tomahawk в Германии - что известно

Напомним, что ранее США объявили о том, что планируют вывести 5000 американских военных из Германии. Reuters писало, что США также отказались от развертывания в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk.

В агентстве подчеркнули, что это стало ударом для Берлина, который настаивал на этом шаге как на мощном средстве сдерживания России. Такое решение Пентагона означает, что одна полная бригада покинет Германию, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.

Вас также могут заинтересовать новости: