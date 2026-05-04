В России задержали гендиректора завода, на котором производят ракеты 'Сармат'

В Красноярске в конце апреля задержали генерального директора стратегического предприятия "Красмаш" Александра Гаврилова. Его подозревают в растрате средств и получении взятки.

По данным источников The Moscow Times, речь идет о возможной взятке в размере около 3 миллионов рублей.

Гаврилов был взят под стражу, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО еще в конце прошлого месяца. Сейчас он находится в одном из изоляторов Красноярска.

Задержание произошло после того, как Гаврилов подал заявку на участие в праймериз партии "Единая Россия". Сообщается, что правоохранительные органы работали на территории предприятия на протяжении двух недель до ареста.

Акционерное общество "Красмаш" входит в структуру "Роскосмоса" и считается одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Завод специализируется на производстве стратегического вооружения, в частности межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Также предприятие выпускает компоненты космической техники.

В апреле предприятие попало под расширенные санкции Европейского Союза из-за участия в обеспечении стратегических ядерных сил.

Сам Гаврилов планировал участвовать в выборах в Законодательное собрание Красноярского края и зарегистрировался для участия во внутрипартийном отборе незадолго до задержания.

Производство ракет в России

Следует отметить, что Россия пытается увеличить количество производимых ракет и дронов. В планах - до 4 тысяч ракет в месяц - довоенное производство. В текущий момент эта цифра в два раза ниже.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ должна возобновить производство ракет меньшей и средней дальности и принимать решение о том, где их размещать во избежание ударов ВСУ. По его словам, "США размещают свои ракеты... в разных регионах мира" и это "вызывает беспокойство".

