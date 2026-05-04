Новый подход к оповещению ТЦК и изменения в ВЛК: в Минобороны рассказали о реформе мобилизации

В Минобороны заявили, что готовятся конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса.

Министерство обороны Украины работает над системным решением, которое должно исправить допущенные ошибки при прохождении военно-врачебных комиссий (далее ВЛК - військово-лікарська комісія), а также повысить качество мобилизационного ресурса. Об этом сообщило Минобороны в ответ на запрос Hromadske.

В Минобороны рассказали журналистам, что процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Сейчас идет ее цифровизация, а также оптимизируются правила проведения медосмотров.

"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", - заявили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что ВЛК только определяет пригодность к службе, а это значит, что комиссия может ограничиться базовыми анализами и осмотром врачей при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезнях. Если же в заключении ВЛК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке.

Повышение качества мобилизационного ресурса

В Минобороны поделились с журналистами, что готовятся конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медконтроля и обучения. В частности, планируется усовершенствование обмена данными между системой "Оберіг", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы.

Также в Минобороны рассказали, что собираются обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+". Это позволит актуализировать контактные данные и место проживания без личного посещения ТЦК и СП.

Кроме того, планируется внедрение доступа врачей ВЛК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения. В Минобороны отметили, что это позволит объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении пригодности к службе.

В Минобороны добавили, что планируется переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК должны в приоритетном порядке привлекать специалистов конкретных профилей в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны Украины.

Также запланировано отображение в системе "Оберіг" информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного. Помимо этого Минобороны хочет отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и органами военного управления.

"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и снизит социальное напряжение", - подчеркнули в Минобороны.

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Напомним, что 30 апреля президент Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до августа этого года продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения в Украине до 2 августа 2026 года. Это решение поддержали 315 народных депутатов Украины.

