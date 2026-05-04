Лилия будет цвести годами: садоводы раскрыли главные секреты по уходу

Оживить растение и заставить его обильно цвесты помогут эти простые правила по уходу.

Весна - это сезон роста для спатифиллумов, но многие владельцы испытывают трудности с тем, чтобы их комнатное растение зацвело в это время.

Когда мирная лилия не цветет, значит вы делаете что-то не так, пишет Mirror. Это обычно происходит из-за отсутствия одной важной вещи, утверждает садовый центр Botanical Heaven.

Садоводы центра отметили, что освещение является основной причиной отсутствия цветения у лилий. "Главная рекомендация, и она имеет наибольшее значение - переместить лилию в место, которое получает более яркий естественный свет из окна. Никаких прямых солнечных лучей, потому что это может обжечь ее листья, просто более светлое место", - говорится в советах садоводов.

Спатифиллумы часто хвалят за их способность расти в условиях низкой освещенности, из-за чего многие размещают их в темных углах. Но на самом деле в таких условиях они не растут, и уж тем более не цветут.

Так что первое, что нужно сделать, если спатифиллум не цветет - это переместить его на новое место с более ярким, но рассеянным светом. Идеальным вариантом освещения является яркий рассеянный свет у окна, выходящего на север.

Обычно цветы спатифиллума сначала зеленые, затем становятся белыми, а потом коричневыми, но если цветы остаются зелеными, это признак того, что растение получает слишком много света.

Подкормка для лилий

Помимо освещения, эксперты по садоводству советуют подкормить лилию, но только в течение вегетационного периода. Это поможет растению цвести.

Специалисты отметили, что если растение не подкармливать с момента покупки, у него просто нет ресурсов для цветения.

"Удобряйте их только в периоды роста, то есть весной и летом. Для спатифиллума очень энергозатратно производить цветы, поэтому их нужно обеспечивать питательными веществами и светом", - посоветовали садоводы.

Подкармливайте спатифиллум сбалансированным водорастворимым удобрением для комнатных растений каждые четыре-шесть недель с весны до лета.

Следите за тем, чтобы не перекармливать растение, поскольку избыток удобрений может повредить корни и еще больше снизить вероятность цветения.

